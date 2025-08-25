На Солнце произошла сильнейшая за два месяца вспышка

CentralAsia (CA) - Исследователи лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН сообщили, что на Солнце зарегистрирована самая сильная вспышка за последние два месяца.

Речь идет о вспышке класса М — предпоследнего уровня излучения. Максимальное излучение фиксировалось 25 августа в 8:24 мск.

Ученые пояснили, что активное излучение пока не направлено прямо на Землю, но ситуация может измениться в ближайшее время.

«По предварительным расчетам в зоне влияния на Землю солнечные центры окажутся уже завтра со второй половины суток. Исключительно крупные выбросы плазмы <...> могут начать цеплять Землю краем уже начиная с сегодняшнего дня», — говорится в сообщении.

На прошлой неделе на Солнце также произошла вспышка класса М длительностью 50 минут.

В конце недели астрономы сообщали, что на определенных областях Солнца «исключительно сильная активность», при этом запасы энергии в них неизвестны.

Солнечные вспышки классифицируются по мощности рентгеновского излучения: A, B, C, M и X (от слабых к сильным). Класс A0.0 соответствует излучению в 10 нановатт на квадратный метр на орбите Земли, а каждый следующий класс означает десятикратное увеличение мощности. Такие вспышки часто сопровождаются выбросами плазмы, которые, достигая Земли, могут вызывать магнитные бури.