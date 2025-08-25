В Таджикистане умер 113-летний ветеран Великой Отечественной войны
- 14:49, 25 августа 2025
CentralAsia (TJ) - Ветеран Великой Отечественной войны Рашид Карим (Каримов) 24 августа умер в возрасте 113 лет, он жил в городе Гиссар (недалеко от Душанбе), сообщили власти города передает Sputnik Таджикистан.
Каримов родился в 1912 году, с 1935 по 1942 год работал в школе учителем, после его призвали на фронт. Рашид Каримов служил в 204-м артиллерийском полку в составе 1-го Украинского фронта, был участником Сталинградской битвы, дошел до Праги и Берлина.
После войны Керимов вернулся к работе учителя в Таджикистане, был председателем колхоза. Был награжден орденами и медалями за воинские и трудовые отличия.
