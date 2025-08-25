Индия опасается снижения стока воды в реке Ярлунг Цангпо на 85% из-за китайской мегаплотины в Тибете, - Reuters

Вид на реку Сианг в округе Сианг, Аруначал-Прадеш, Индия, 1 августа 2025 года. REUTERS

CentralAsia (CA) - Индия опасается, что запланированная китайская мегаплотина в Тибете сократит сток воды в крупной реке на 85% в сухой сезон. Это побудило Дели ускорить реализацию планов по строительству собственной плотины для смягчения последствий, сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника.

С начала 2000-х годов индийское правительство рассматривает проекты по контролю за стоком воды с тибетского ледника Ангси, который обеспечивает водой более 100 миллионов человек, проживающих ниже по течению в Китае, Индии и Бангладеш. Однако этим планам препятствует ожесточённое, а порой и насильственное, сопротивление жителей приграничного штата Аруначал-Прадеш, которые опасаются, что их деревни будут затоплены, а привычный уклад жизни будет разрушен в результате строительства плотины.

Затем, в декабре, Китай объявил о строительстве крупнейшей в мире гидроэлектростанции в приграничном уезде, непосредственно перед впадением реки Ярлунг Цангпо в Индию. Это вызвало опасения в Нью-Дели, что его давний стратегический соперник, имеющий территориальные претензии в Аруначал-Прадеше, может использовать свой контроль над рекой, берущей начало в леднике Ангси и известной в Индии как Сианг и Брахмапутра, в качестве оружия.

⇳

В мае крупнейшая гидроэнергетическая компания Индии под охраной вооруженной полиции перевезла материалы изысканий к предполагаемому месту строительства многоцелевой плотины Верхний Сианг, которая, если будет завершена, станет крупнейшей плотиной в стране. Высокопоставленные индийские чиновники также проводили совещания об ускорении строительства в этом году, в том числе совещание, организованное в июле администрацией премьер-министра Нарендры Моди, сообщили два источника, пожелавших остаться анонимными для обсуждения важных государственных вопросов.

Опасения Дели были изложены в недатированном анализе индийского правительства воздействия китайской плотины, подробности которого Reuters подтвердило четырьмя источниками и публикует впервые.

Пекин не обнародовал подробных планов строительства плотины, но анализ основывался на предыдущей работе, проведенной индийскими государственными учреждениями, такими как Центральная водная комиссия, и учитывал ожидаемый масштаб китайского проекта, который был запущен в июле и будет стоить почти 170 миллиардов долларов.

По оценкам Дели, плотина позволит Пекину перенаправлять до 40 миллиардов кубометров воды, что составляет чуть более трети от объёма, ежегодно поступающего через ключевой пограничный пункт, согласно источникам и документу. Последствия будут особенно ощутимы в межмуссонные месяцы, когда температура повышается, а земли на большей части территории Индии становятся бесплодными.

Проект Верхнего Сианга смягчит эту проблему благодаря проектируемому объёму водохранилища в 14 млрд кубометров, что позволит Индии сбрасывать воду в сухой сезон. Это может означать, что крупный региональный город Гувахати, зависящий от водоёмкой промышленности и сельского хозяйства, столкнётся с сокращением водоснабжения на 11%, согласно источникам и документу, по сравнению с 25%, если бы индийская плотина не была построена.

По словам источников, проект также может смягчить любые действия Пекина по сбросу разрушительных потоков воды ниже по течению.

Согласно документу и источникам, если плотина будет находиться на минимальном уровне спуска воды, то есть на уровне менее 50% от её высоты, она сможет полностью поглотить избыток воды, выброшенный через прорыв в китайской инфраструктуре. Индия рассматривает предложение о том, чтобы 30% плотины оставалось пустыми в любое время, чтобы компенсировать непредвиденные скачки уровня воды, сообщили два источника.

Представитель МИД Китая в ответ на вопросы Reuters заявил, что гидроэнергетические проекты «прошли тщательные научные исследования по безопасности и защите окружающей среды и не окажут негативного воздействия на водные ресурсы, экологию или геологию стран, расположенных ниже по течению».

«Китай всегда ответственно относился к освоению и использованию трансграничных рек и поддерживал долгосрочные связи и сотрудничество со странами, расположенными ниже по течению, такими как Индия и Бангладеш», — добавил представитель.

Администрация Моди и индийские министерства, отвечающие за водные ресурсы и иностранные дела, не ответили на вопросы Reuters. Государственная гидроэнергетическая компания NHPC также не ответила на запрос о комментарии.

Министерство иностранных дел Индии заявило, что высокопоставленный дипломат С. Джайшанкар выразил обеспокоенность по поводу плотины во время встречи со своим китайским коллегой 18 августа. Заместитель Джайшанкара также сообщил законодателям в августе, что правительство принимает меры по защите жизни и благосостояния граждан в районах ниже по течению, включая строительство плотины.

Пакистан, союзник Китая, с которым Индия в мае ненадолго столкнулась, обвинил Индию в использовании воды в качестве оружия. В этом году Дели приостановил своё участие в соглашении о вододелении с Исламабадом, заключённом в 1960 году, и рассматривает возможность переброски стока другой важной реки в сторону от соседа, расположенного ниже по течению.

Международный трибунал постановил, что Индия должна придерживаться соглашения, однако Дели заявляет, что у комиссии нет юрисдикции.

Развитие или разрушение?

Когда в мае рабочие NHPC перемещали геодезические материалы недалеко от деревни Паронг, разгневанные местные жители повредили их технику, разрушили близлежащий мост и разграбили палатки полицейских, присланных для охраны участка.

Многие из них являются членами общины Ади в Аруначале, которые живут за счет ферм по выращиванию риса, апельсинов и лаймов на окутанных туманом холмах и в долинах, питаемых рекой Сианг.

Жители деревни установили импровизированные посты наблюдения на дорогах местного значения, чтобы не допустить сотрудников NHPC. Это вынуждает сотрудников службы безопасности преодолевать мили, часто под покровом ночи, чтобы добраться до предполагаемого места строительства плотины.

По данным двух источников, по меньшей мере 16 деревень Ади, вероятно, окажутся под водохранилищем плотины, что напрямую затронет около 10 000 человек. Лидеры общин утверждают, что в целом пострадают более 100 000 человек.

«Кардамон, рис, джекфрут и груши, которые мы выращиваем на этой земле, помогают нашим детям получать образование и содержать нашу семью», — сказала Одони Пало Пабин, бакалейщица из Ади и мать двоих детей. «Мы будем бороться с плотиной до последнего».

Проект плотины пользуется поддержкой главного министра Аруначала, который является членом партии Моди и назвал китайский проект экзистенциальной угрозой.

Проект «обеспечит безопасность водоснабжения и обеспечит сдерживание наводнений для противодействия любым потенциальным скачкам воды», — говорится в заявлении правительства штата. Оно добавило, что в июне оно приняло решение провести подробные обсуждения компенсаций с семьями, которые могут пострадать от плотины.

Депутат Ало Либанг, представитель Ади, представляющий территорию, которая будет затоплена индийским проектом, заявил, что, по его мнению, местных жителей можно убедить переехать, если им предоставят щедрую компенсацию.

Три источника сообщили, ссылаясь на указания из офиса Моди, что NHPC планирует потратить более 3 миллионов долларов на образование и инфраструктуру для оказания экстренной помощи, чтобы побудить жителей деревни переехать в другие места.

По словам правительства Аруначала и десятков местных жителей, одним из признаков прогресса стало недавнее согласие трех деревень в этом районе разрешить должностным лицам NHPC провести работы, связанные со строительством плотин.

В Индии существуют активистские движения против строительства крупных плотин, из-за которых реализация этих проектов иногда замедлялась на годы или вынуждалась сокращать масштабы строительства.

Даже если плотина Верхний Сян получит одобрение, её строительство может занять десять лет после начала строительства, сообщают четыре источника. Это означает, что проект, вероятно, будет завершён после завершения китайского проекта, который, как рассчитывает Пекин, начнёт вырабатывать электроэнергию к началу-середине 2030-х годов.

По словам двух источников, задержка означает, что индийский проект может оказаться уязвимым во время строительства, если Пекин внезапно сбросит воду в сезон муссонов, что вызовет нагон воды, способный смыть временные плотины.

Международные эксперты и активисты Ади также предупреждают, что строительство крупных плотин в сейсмически активном Тибете и Аруначале может повысить риски для сообществ, расположенных ниже по течению.

«Китайская плотина строится в зоне высокой сейсмичности и в зоне, подверженной экстремальным погодным явлениям», — сказал Саянангшу Модак, эксперт по водным отношениям между Индией и Китаем из Университета Аризоны.

«Подобные экстремальные погодные явления вызывают оползни, сели и прорывы ледниковых озёр», — сказал он. «Поэтому это вызывает опасения по поводу безопасности плотин... Это вполне обоснованное беспокойство, и Индии следует взаимодействовать с Китаем».

Полный перевод статьи Reuters «China's new mega dam triggers fears of water war in India».