Главы МИД России и Узбекистана провели телефонный разговор
- Узбекистан, политика
- 15:44, 25 августа 2025
- Просмотров: 583
CentralAsia (UZ) - Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов по инициативе узбекистанской стороны 22 августа провели телефонный разговор.
Как сообщает МИД РФ, главы внешнеполитических ведомств обсудили развитие двусторонних отношений в свете договоренностей между президентами двух стран, предстоящие контакты, а также совместные усилия на международных и региональных площадках по укреплению доверия и сотрудничества в нашем общем регионе.
