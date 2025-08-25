экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Главы МИД России и Узбекистана провели телефонный разговор

CentralAsia (UZ) -  Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел  Узбекистана Бахтиёр Саидов по инициативе узбекистанской стороны 22 августа провели телефонный разговор. 

Как сообщает МИД РФ, главы внешнеполитических ведомств обсудили развитие двусторонних отношений в свете договоренностей между президентами двух стран, предстоящие контакты, а также совместные усилия на международных и региональных площадках по укреплению доверия и сотрудничества в нашем общем регионе.

