В Таджикистане ввели наказание за обращение к услугам гадалок и колдунов

CentralAsia (TJ) - В Таджикистане ввели административную ответственность за обращение к гадалкам, колдунам и магам. В Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РТ введено дополнение 1 к статье 482 («Пользование услугами колдуна, мага или гадалки»), согласно которому клиентов эзотерических практиков будут штрафовать в размере от 50 до 60 показателей для расчетов, сообщает управление МВД по Душанбе.

«Согласно требованиям данной статьи, в отношении граждан, обращающихся к гадалкам и использующих подобные услуги, предусмотрен административный штраф в размере от 50 (3750 сомони) до 60 (4500 сомони) расчетных показателей (1 показатель = 75 сомони. – Прим. ред.)», – говорится в сообщении.

Отмечается, что изменения в КоАП вступили в силу с 31 июля 2025 года, однако известно об этом стало только сейчас. Ранее в открытый доступ было выложено только постановление правительства от того же 31 июля, которым парламенту предложено одобрить указанные поправки в административный кодекс.

Следует отметить, что за последний год власти Таджикистана усилили борьбу с гадалками и колдунами, а также их клиентами. Еще летом 2024 года МВД Таджикистана объявило, что лица, посещающие гадалок и колдунов, будут вызываться в органы и их имена и фотографии будут занесены в базу данных МВД.

Власти заявили, что «цель этой меры – предотвращение суеверий и пользования услугами гадалок и колдунов, так как некоторые граждане, обращаясь к ним, способствуют распространению магии и колдовства». Точное число людей, обратившихся к гадалкам и колдунам и вызванных в органы, неизвестно.

В прошлом году также было ужесточено наказание за занятие гаданием и колдовством. Парламент страны внес изменения в пункт 2 статьи 482 Кодекса об административных правонарушениях, увеличив размер административного штрафа до 80-100 расчетных показателей, а также добавив административный арест сроком от 10 до 15 суток.

Ранее эта статья предусматривала штраф от 60 до 100 расчетных показателей.

Кроме того, согласно изменениям в статью 240 Уголовного кодекса Таджикистана, за занятие магией и гаданием (если такие действия совершаются повторно в течение года после применения административного наказания) предусмотрен штраф в размере от 1500 до 2000 расчетных показателей или лишение свободы сроком от одного до двух лет.

Ранее за такие действия предусматривалась только административная ответственность.

По информации МВД, за первые шесть месяцев 2025 было выявлено 495 случаев занятия магией и гаданием.

