Монголия продолжает поиски энергетической безопасности, — The Diplomat

Монголия продолжает поиски энергетической безопасности

Энергетический сектор Монголии за последние годы улучшился и диверсифицировался, но он по-прежнему не справляется с удовлетворением спроса.

Новый премьер-министр Монголии Занданшатар Гомбожав недавно поручил государственным органам уделить первоочередное внимание заблаговременной подготовке к предстоящей зиме. Это включает в себя экономию энергии и ограничение экспорта некоторых видов сельскохозяйственной продукции для обеспечения достаточных поставок в зимний период.

Но чтобы подготовиться к этой и последующим зимам, Монголии необходимо не только экономить энергию, но и наращивать её поставки. Правительство Монголии работает над повышением энергетической безопасности, используя как ископаемое топливо, так и возобновляемые источники энергии.

На прошлой неделе Занданшатар посетил тепловые электростанции в черте Улан-Батора и оценил уровень производства. В целях увеличения производства электроэнергии премьер-министр рекомендовал станциям увеличить мощность на 50%.

В то же время Монголия увеличивает инвестиции в возобновляемые источники энергии и ищет партнёров для поддержки этого перехода. 20 августа в Монголии прошел Четвертый Монголо-Южнокорейский стратегический форум, на котором Занданшатар подчеркнул сотрудничество двух стран в области внедрения современных технологий возобновляемой энергетики.

Хотя правительство уделяет первостепенное внимание реформе энергетики, есть несколько основных проблем, которые необходимо решить.

Дефицит энергии в Монголии годами был постоянной проблемой для политиков. Массовая миграция из сельской местности в Улан-Батор привела к резкому росту населения и увеличению потребления энергии. Переток населения в столицу понятен: мигранты ищут лучшее образование и работу. Однако энергетическая система с трудом справляется с растущим спросом, учитывая, что в Улан-Баторе проживает треть населения страны. Также строительство высотных жилых комплексов и современных жилых зданий потребует дополнительных источников энергии.

Для обеспечения электроэнергией этих новых районов необходимо увеличить энергетические мощности Улан-Батора. Однако для обеспечения настоящей энергетической безопасности необходимо учитывать диверсификацию источников энергии в Монголии.

По состоянию на 2022 год 86 процентов электроэнергии в стране вырабатывалось за счет угля, еще 4 процента приходилось на нефть. Несмотря на интерес правительства, возобновляемые источники энергии по-прежнему ограничены: ветряная, солнечная и гидроэнергетика в совокупности обеспечивают менее 10 процентов электроэнергии.

В настоящее время Монголия ставит перед собой цель достичь 30 процентов мощностей солнечной энергетики к 2030 году. Для достижения этой цели Монголии необходимо стимулировать иностранные инвестиции, но Улан-Батору необходимо проявлять избирательность и стратегический подход к своим партнерствам.

В первой половине 2025 года Монголия стала вторым по величине импортером российской энергии, импортируя из России 16 процентов своего внутреннего потребления энергии. Напротив, импорт российских энергоносителей в Китай сократился. Это свидетельствует о растущей энергетической самодостаточности Китая, во многом обусловленной успехами страны в освоении разнообразных возобновляемых источников энергии. Хотя у Монголии и Китая есть потенциал для сотрудничества в области возобновляемых источников энергии, значительная часть текущих китайских инвестиций по-прежнему сосредоточена в горнодобывающем секторе.

Помимо Китая, Монголия надеется привлечь инвестиции в свой энергетический сектор от «третьих соседей», особенно от стран с технологическими преимуществами, таких как Япония и Южная Корея. В этом контексте решение США сократить инвестиции в ветро- и солнечную энергетику повлияет на сектор возобновляемой энергетики Монголии.

Правительство Монголии стремится создать благоприятную инвестиционную среду. В отличие от предыдущей администрации Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрая, Занданшатар больше склоняется к либерализации некоторых рынков, сокращению государственно-частного партнерства и ликвидации 22 государственных предприятий. Однако, поскольку Монголия стремится увеличить иностранные инвестиции, одной из основных проблем, с которыми сталкивается сектор возобновляемой энергетики, является непоследовательность законов.

Первоначальный закон о возобновляемых источниках энергии 2007 года был изменен в 2008, 2009, 2011, 2012, 2019 и 2022 годах. Наличие стабильного регулирования будет иметь решающее значение для привлечения инвестиций в возобновляемые источники энергии, а это, в свою очередь, является ключом к обеспечению энергетической безопасности Монголии.

автор: Болор Лхаажав — исследователь, специализирующийся на Монголии, Китае, России, Японии, Восточной Азии и Америке. Она имеет степень магистра Азиатско-Тихоокеанских исследований Университета Сан-Франциско.

перевод: Татар С.Майдар

источник: The Diplomat

