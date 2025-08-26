Жители Монголии выпивают более 100 000 чашек кофе в день в кофейнях

Жители Монголии выпивают более 100 000 чашек кофе в день в кофейнях, а если учесть тех, кто варит кофе дома, это число может превысить 200 000. В мире ежедневно выпивается более 2,25 миллиарда чашек кофе.

Более 1 миллиарда человек во всем мире пьют кофе каждый день. Это около 12,6% населения планеты. Ежедневно в мире выпивается более 2,25 миллиарда чашек кофе.

Как достоверно определить, какая нация больше всего обожает кофе? Конечно же, по годовому потреблению на душу населения! Здесь самая актуальная статистика (за 2020 год) говорит о следующем (для информативности списка мы исключили из него все страны с годовым потреблением менее 3 кг на душу):

Монголии в этом списке нет, потому как она «пасёт задних» со своими скромными 1.13кг на душу населения (статистика за 2023 год). Интересно, что только в 2022 году монголы потратили $3.6 млн, или около ₮12.8 млрд, на импортный кофе.

Мировое потребление кофе выросло на 4.2% до 175.6 млн 60-килограммовых мешков в 2021/22 году.

Большинство монголов пьют кофе, потому что им нравится его вкус (83%). Кофе может быть полезен во многих отношениях, но именно вкус — главный стимул для большинства людей его употреблять. Среди других причин, по которым люди пьют кофе: он даёт энергию (67%), повышает производительность (43%), считается полезным для здоровья (29%) и подавляет аппетит (20%).

Виды кофейных напитков

В мире существует множество разнообразных кофейных напитков, каждый из которых является уникальной импровизацией на тему этого бодрящего напитка. В данной статье мы представляем топ-20 популярных рецептов кофе, которые пользуются особой популярностью среди кофеманов. Давайте начнем с различных вариантов кофе с молоком и затем рассмотрим способы приготовления "чистого" кофе и различия в их крепости.

Кофе с молоком

1. Макиато (Macchiato, Piccolo late, Cafe noisette): Этот напиток представляет собой эспрессо с небольшой дозой вспененного молока. Пенка покрывает поверхность кофе лишь тонким слоем.

2. Кофе с молоком (Caffe latte, Cafe au lait): Этот домашний напиток состоит из эспрессо и вспененного молока. В разных странах его называют по-разному, но суть остается неизменной.

3. Капуччино (Cappuccino, Cafe creme): Классический капуччино объединяет эспрессо с вспененным молоком. Название происходит от цвета одежды капуцинов, монашеского ордена.

4. Латте (Caffellatte, Grand creme, Milchkaffee): Этот международный напиток состоит из эспрессо и вспененного молока. Он готовится в большом стакане, что делает его отличным выбором для наслаждения на дому.

5. Flat white: Этот напиток представляет собой двойное эспрессо с подогретым молоком и мелкой пенкой на поверхности. Вкус кофе здесь более выраженный благодаря меньшему содержанию молока.

6. Вьетнамский кофе (cà phê sữa đá): Этот напиток приготавливается путем заваривания кофе по капельному методу и добавления сгущенки для придания сладости.

7. Кафе бомбон (Cafe bombon): Испанский вариант кофе со сгущенкой. Здесь сгущенку аккуратно доливают в готовое эспрессо, чтобы создать интересный визуальный эффект.

8. Эспрессо (Espresso): Краткое и мощное приготовление кофе, получаемое путем прохождения горячей воды через молотое кофейное зерно.

9. Американо (Americano): Этот напиток создается путем добавления горячей воды в эспрессо, что делает его более разбавленным и легким.

10. Лунго (Lungo): Длинное эспрессо, полученное при увеличенном времени пропуска воды через кофейное зерно.

11. Ристретто (Ristretto): Очень концентрированное эспрессо, приготовленное с использованием меньшего количества воды.

12. Доппио (Doppio): Двойное эспрессо, включающее в себя две порции эспрессо в одной чашке.

13. Мокко (Moka): Напиток, приготовленный в кофеварке типа "мокка", что придает ему насыщенный и насыщенный вкус.

14. Турецкий кофе (Turkish coffee): Кофе, который заваривается в турке и подается с осадком. Важна особая приготовительная технология.

15. Френч-пресс (French press): Этот метод приготовления кофе предполагает прессование кофейного зерна после заваривания.

16. Аэропресс (AeroPress): Специальное устройство для приготовления кофе, которое комбинирует методы пресса и капельной заварки.

Уникальные кофейные напитки

17. Ирландский кофе (Irish coffee): Смесь кофе, ирландского виски, сахара и взбитых сливок.

18. Мексиканский кофе (Cafe de Olla): Кофе, приготовленный с добавлением корицы и пилонцилло - мексиканского сахара.

19. Греческий кофе (Greek coffee): Кофе, заваренный в медленном кипении в маленькой кофейной кастрюле, подается без фильтрации.

20. Кардамоновый кофе: Обогащенный ароматом кардамона, этот напиток приготавливается путем добавления кардамона в кофейное зер

Кофе по-венски (Wiener Espresso): Этот напиток представляет собой эспрессо с взбитыми сливками, а иногда добавляется немного молока. Поверхность можно украсить ванилью, цедрой или шоколадной крошкой.

Меланж (Wiener Melange): Этот напиток находится между латте и капуччино. В нем равное соотношение молока и кофе, а сверху добавляется молочная пенка.

Мокка или Моккачино (caffè mocha): В этом напитке латте с добавлением шоколада. Молоко взбивается с какао и добавляется к эспрессо.

Фраппе (frappé): Холодный растворимый кофе с пенкой. Этот напиток был случайно изобретен в Греции и готовится как коктейль в шейкере.

Кофе по-ирландски (Irish coffee): Горячий коктейль на основе ирландского виски и эспрессо, с добавлением взбитого молока.

Раф кофе (Raf coffee): Эспрессо со взбитыми паром сливками. Кроме сливок, добавляется сироп, и сверху украшается корицей.

Виды кофейных напитков на основе эспрессо

Ристретто: Очень концентрированное эспрессо, заваренное с использованием меньшего количества воды. Обладает более насыщенным вкусом, но меньшим содержанием кофеина. Подается с водой.

Эспрессо (Normale): Классический напиток, приготовленный с помощью рожковой эспрессо-машины. Более длительное время экстракции придает ему более насыщенный вкус.

Лунго (Lungo): Эспрессо с добавлением большего объема воды, чем обычно. Более легкий и объемный по сравнению с обычным эспрессо.

Американо: Эспрессо с добавлением горячей воды. Крепость зависит от количества шотов эспрессо.

Доппио (Double shot): Эспрессо из двойной порции кофе, создается для оценки качества кофе на соревнованиях бариста.

Кафе крема (Caffè crema): Эспрессо с дополнительным объемом воды, используется более грубый помол.

Кубинский кофе: Эспрессо с тростниковым сахаром, интенсивный и сладкий напиток.

Романо (Espresso Romano): Эспрессо с ломтиком лимона, чтобы подчеркнуть сладость кофе.

Кафе Зорро: Двойное эспрессо или допио с горячей водой.

