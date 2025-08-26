15-й пятилетний план Китая будет согласован с долгосрочными документами развития Монголии

Заместитель председателя ПК ВСНП Китайской Народной Республики Цай Дафэн предложил увеличить экспорт угля из Монголии в рамках расширения торгового сотрудничества.

Первый вице-премьер, министр экономики и развития Учрал Ням-Осор и заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Китайской Народной Республики Цай Дафэн встретились в Хух-Хото автономного района Внутренняя Монголия.

В начале встречи стороны подчеркнули углубляющееся развитие дружественных отношений между двумя странами и высказали позиции по дальнейшему расширению экономического сотрудничества.

Учрал Ням-Осор

Заместитель премьер-министра Учрал Ням-Осор, как глава созданной правительством целевой группы по увеличению экспорта, подчеркнул, что он инициирует политические реформы с целью создания благоприятной правовой среды для интенсификации торговли, и предложил конкретные направления сотрудничества. Включая:

В контексте улучшения транспортной и пограничной пропускной способности портов, в 15-м пятилетнем плане Китайской Народной Республики следует уделить внимание интенсификации работ по соединению железнодорожным сообщением портов Шивээхурэн—Сэхээ, Бичигт—Зуунхатавч и Ханги—Мандал;

Активизировать строительство зон сотрудничества Замын-Ууд и Эрээн-хото;

Стимулировать сотрудничество и поддерживать частный сектор в производстве экспортно-ориентированной возобновляемой энергии;

Сосредоточение внимания на ускорении выдачи карантинных разрешений на экспорт и транзит монгольских товаров.

Цай Дафэн

Заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Цай Дафэн отметил необходимость согласования 15-го пятилетнего плана Китая с документами долгосрочного развития Монголии и расширения двустороннего сотрудничества и высказал свою позицию по следующим вопросам. Включая:

Будем и дальше укреплять стратегическое сотрудничество между двумя странами;

Увеличение экспорта угля из Монголии в рамках активизации торгового сотрудничества;

Обеспечение стабильной инвестиционной среды;

В рамках местного сотрудничества автономный район Внутренняя Монголия надеется стать крупным мостом и пионером в области строительства трансграничных железнодорожных путей.

Встреча завершилась соглашением сторон о расширении экономических отношений и сотрудничества на основе рыночных принципов и увеличении товарооборота.

источник: MiddleAsianNews

