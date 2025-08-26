Кыргызские ученые начинают исследования в Монголии

При поддержке Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызстана ученые из страны 14 августа прибыли в Монголию для проведения исследований.

Они приехали в Монголию, чтобы реализовать проект под названием «National Spirit – Global Heights» и завершили первый этап исследования в Улан-Баторе.

Центральным событием стало посещение Национального центрального архива Монголии, где исследователи нашли источники, ранее неизвестные кыргызской науке. Полученные копии документов станут основой для дальнейшего совместного изучения.

Они также обменялись мнениями по вопросам изучения кочевых цивилизаций в сотрудничестве с Институтом истории и этнологии, Институтом археологии и Институтом языка и литературы Академии наук Монголии.

Кроме того, после встречи с директором Национального музея Чингисхана Чулууном Сампилдондовом, уланбаторская часть проекта была завершена, и кыргызские ученые направились в аймак Баян-Өлгий.

Экспедиция в Монголию посвящена изучению исторического, культурного и фольклорного наследия кыргызов и родственных кыргызских этносов. Она организована властями впервые, направлена на возрождение этнокультурных и исторических связей между Кыргызстаном и Монголией, а также на сохранение духовного и материального наследия, находящегося под угрозой исчезновения.

По итогам исследования выпустят научное издание и подготовят документальный фильм.

В рамках государственного визита Президента Монголии Хурэлсуха Ухнаа в Кыргызскую Республику 21 июля 2025 года подписан ряд двусторонних документов, направленных на наращивание монголо-кыргызского сотрудничества. Одним из них стало Соглашение о научном сотрудничестве между Академией наук Монголии и Национальной академией наук КР.

