Начался монтаж опорных столбов для проекта канатной дороги в Яармаге. Фото

Первая очередь проекта канатной дороги строится в направлении Яармаг–Арцат–Өнөр, и сегодня /25.08.2025/ началась установка 19 опорных столбов.

Опорная колонна является важнейшей частью основной конструкции, обеспечивающей устойчивость и безопасную эксплуатацию линии. Поэтому опорная колонна, а также все оборудование и комплектующие полностью поставляются из Французской Республики или с завода Poma и собираются в соответствии с международными стандартами бригадой монгольской компании MONNIS под руководством инженера-конструктора Poma Group Жоана Антонина.

Из общего числа 150 контейнеров, которые должны быть импортированы из Франции, прибыли 84 контейнера с оборудованием и опорными колоннами для двух станций, строительные работы продолжаются по плану.

Джоан Антонин, инженер-строитель проекта компании Poma Group, сказал: «Сегодня началась установка опор для проекта канатной дороги. Сначала была установлена ​​и возведена 20-метровая колонна. Эта видимая колонна имеет высоту 20 метров, но также установлена ​​на фундаменте на 20 метров ниже уровня земли. При этом мы осуществляем строительство с применением безопасных технологий, соблюдая международные стандарты, включая сейсмостойкость и особые геологические условия. Самая высокая опора проекта составит 42 метра, и эти строительные работы выполняет опытная и профессиональная команда компании MONNIS в сотрудничестве с нами. Перед началом строительных работ по проекту мы провели поэтапное обучение сотрудников субподрядчика для получения ими практического опыта».

Директор местного бюджетного предприятия «Агентство по комплексному управлению проектами» Тувшинжаргал Эрдэнэ отметил: «Проект канатной дороги, реализуемый с целью снижения загруженности дорог в столице Улан-Баторе, является экологически безопасным решением. Другими словами, этот проект признан во всем мире как экологически чистое и экологичное решение, которое не только повышает доступность общественного транспорта, но и снижает загрязнение воздуха и окружающей среды. Поэтому правительство Монголии и правительство Французской Республики договорились о реализации этого проекта, который внесет реальный вклад в снижение загруженности и децентрализацию в рамках проекта развития общественного транспорта в столице, Улан-Баторе, и который сегодня эффективно реализуется в соответствии с планом».

Канатная дорога — вид внеуличного транспорта для перемещения пассажиров и грузов, в котором для перемещения вагонов, вагонеток, кабин или кресел служит тяговый или несуще-тяговый канат (трос), протянутый между опорами таким образом, что вагоны (кабины-гондолы, кресла, вагонетки) не касаются земли.

В узком смысле названия «канатные дороги» под ними понимаются трассы внеуличного или даже внегородского транспорта, протянутые в воздухе («подвесные канатные дороги»), тогда как в более широком смысле к канатным дорогам относятся и другие транспортные системы на тросовой тяге. Последние могут быть внутригородскими — как внеуличными (см. Фуникулёр), так и уличными (см. Канатный трамвай и пример его реализации — Канатный трамвай в Сан-Франциско). Приводимые ниже сведения относятся, главным образом, к канатным дорогам в узком смысле, то есть надземным (подвесным).

Простейшая канатная дорога на детской площадке

Провозная способность пассажирской канатной дороги может достигать 2 000 человек в час, грузовой канатной дороги — до 10 000 тонн в час.

