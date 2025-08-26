Өмнөговь: лесной пояс становится убежищем для гобийских птиц

CentralAsia (MNG) - Аймак Өмнөговь намерен посадить 70 миллионов деревьев в рамках Национального движения Монголии «Миллиарды деревьев». Аймак Өмнөговь призвал каждого гражданина сажать по девять деревьев ежегодно, а каждую организацию – по 90 деревьев, одновременно продвигая лесовозобновление Гоби в партнерстве с горнодобывающими компаниями, работающими в регионе.

В рамках этой программы компания Energy Resources LLC в 2011 году начала посадку деревьев на участке площадью 10 гектаров для борьбы с опустыниванием. С тех пор лесозащитная полоса превратилась в ветрозащитные рощи с 12 000 деревьев пяти видов: вяза, тополя, джигда, сухая и облепихи, приживаемость которых превысила 85%.

Экологи отмечают, что количество видов растений, произрастающих на этой небольшой лесной полосе, в три раза выше, чем на прилегающей территории, что делает ее подходящей средой обитания для птиц.

Увеличение площади защитных лесных полос в Гоби приносит многочисленные выгоды: сохранение местного биоразнообразия, замедление быстрого воздействия изменения климата, обеспечение устойчивого и долгосрочного лесонасаждения в Гоби, расширение запасов лесопосадок в Монголии и ускорение развития предприятий агролесоводства.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения