Российские ПВО за ночь сбили 37 БПЛА
- Азия и мир, происшествия
- 10:08, 26 августа 2025
Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - ПВО России за ночь уничтожили 37 БПЛА. Об этом 26 августа сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
Согласно данным Минобороны, БПЛА были нейтрализованы в следующих районах:
9 – над территорией Брянской области,
8 – над территорией Ростовской области,
6 – над территорией Белгородской области,
по 4 БПЛА сбито над территорией Курской области и над акваторией Черного моря,
3 – над территорией Орловской области,
2 – над территорией Тульской области,
1 – над территорией Калужской области.
