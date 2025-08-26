Российские ПВО за ночь сбили 37 БПЛА

CentralAsia (CA) - ПВО России за ночь уничтожили 37 БПЛА. Об этом 26 августа сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Согласно данным Минобороны, БПЛА были нейтрализованы в следующих районах:

9 – над территорией Брянской области,

8 – над территорией Ростовской области,

6 – над территорией Белгородской области,

по 4 БПЛА сбито над территорией Курской области и над акваторией Черного моря,

3 – над территорией Орловской области,

2 – над территорией Тульской области,

1 – над территорией Калужской области.