Сведения о банковских счетах казахстанцев банки будут передавать органам госдоходов

CentralAsia (KZ) - В Казахстане готовятся новые правила, которые усилят контроль за доходами и имуществом граждан. Министерство финансов разработало проект, обязывающий банки предоставлять в органы госдоходов сведения о счетах и движении средств по ним, а также информацию о выданных кредитах. Нововведение коснется физических лиц, у которых возникает обязанность подавать декларацию об активах и обязательствах.

По замыслу ведомства, такие меры помогут налоговым органам оперативно проводить камеральный контроль и станут частью системы всеобщего декларирования. Предполагается, что дистанционный мониторинг обеспечит более справедливое налогообложение, увеличит поступления в бюджет и позволит сократить масштабы теневой экономики.

Проект предусматривает утверждение унифицированной формы, по которой банки второго уровня будут передавать данные: номера и остатки по счетам, движение средств, а также сведения о предоставленных кредитах. Дополнительно будет учитываться информация о расходах на покупку имущества стоимостью свыше 20 тысяч МРП (месячный расчетный показатель) — в 2025 году эта сумма составляет 78,64 млн тенге.

Документ размещен на портале «Открытые НПА» и вынесен на публичное обсуждение до 9 сентября 2025 года. Поправки разработаны в рамках обновленной концепции всеобщего декларирования, которая постепенно охватит все категории граждан.

