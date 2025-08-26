В аэропорту Алматы мужчина совершил самоподжог

CentralAsia (KZ) - В терминале Т-1 алматинского аэропорта 25 августа мужчина поджёг себя, предположительно из-за личного конфликта со своей гражданской супругой. Об этом сообщили местные СМИ.

На кадрах видно, что мужчина в бейсболке и куртке стоит у кассы, затем внезапно вспыхивает огонь. Он выбегает из помещения и падает на пол, после чего очевидцы тушат пламя с помощью огнетушителей.

Сотрудники полиции и службы безопасности аэропорта потушили огонь и вызвали скорую помощь. Пострадавший был доставлен в городскую больницу.

В управлении общественного здравоохранения Алматы сообщили, что мужчина в крайне тяжелом состоянии.

По данному факту департамент полиции на транспорте возбудил уголовное дело. Ведутся следственные действия, устанавливаются причины и обстоятельства инцидента.

Пресс-служба департамента полиции на транспорте подтвердила, что, по предварительным данным, мужчина решился на самоподжог из-за личного конфликта.

Осторожно, впечатлительным рекомендуется воздержаться от просмотра видео:

