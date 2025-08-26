Дефицит поливной воды на юге Казахстана: Минводы проведет служебную проверку

Тасуткельское водохранилище на реке Чу

CentralAsia (KZ) - Министр водных ресурсов и ирригации Казахстана Нуржан Нуржигитов поручил провести служебную проверку по итогам вегетационного периода. Такое решение связано с тем, что нынешний сезон оказался непростым: сильная жара и дефицит осадков значительно увеличили потребление воды.

По словам министра, в ряде регионов не был обеспечен должный контроль, и фермеры засеяли больше влаголюбивых культур, чем планировалось. Это усугубило ситуацию на юге страны. Проверка должна выявить причины недочетов и помочь избежать их в будущем.

В то же время в Алматинской области и области Жетісу ситуация остается стабильной. Здесь израсходовано соответственно 1,2 и 1 млрд кубометров воды, политы более 268 тыс. гектаров сельхозугодий. До конца сезона планируется дополнительный забор воды, чтобы полностью удовлетворить потребности аграриев. В регионах продолжается полив сахарной свеклы, сои, кукурузы и садов, завершение работ ожидается к концу сентября.

В Жамбылской области орошено 70 тыс. гектаров, остаётся полить около 9 тыс. гектаров с сахарной свеклой, кукурузой и овощами. Водозабор из рек Шу, Талас и Тасоткельского водохранилища составил 897 млн кубометров, полив организован поочередно, что позволит завершить сезон к середине сентября.

В Кызылординской области водозабор достиг 3,5 млрд кубометров, рис встал в фазу колошения и развивается по графику. В Туркестанской области объем забора воды составил 3,27 млрд кубометров: здесь завершается полив в Шардаринском районе, в других районах орошено почти 110 тыс. гектаров. Полностью завершить сезон планируется до 10 сентября.

В этих двух областях власти дополнительно ввели графики поочередной подачи воды, задействовали 169 систем вертикального дренажа и используют коллекторно-дренажные воды. Благодаря этим мерам в министерстве рассчитывают закончить вегетацию без потерь урожая.

Напомним, ранее на юге страны фиксировался дефицит поливной воды: поля орошались строго по графику, а площади под рисом оказались втрое больше разрешенного. Тогда премьер-министр поручил привлечь к ответственности чиновников, допустивших незаконные посевы влаголюбивых культур.

Таким образом, несмотря на сложные погодные условия и перегрузку водохозяйственной системы, власти уверяют, что вегетационный сезон удастся завершить без критических потерь для урожая.

