Король Иордании ознакомился с историческими памятниками Самарканда

CentralAsia (UZ) -  

Король Иордании Абдалла II ибн аль-Хусейн и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетили исторические памятники Самарканда. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Сначала главы государств осмотрели комплекс Шахи-Зинда. В его состав входят мавзолеи сподвижника пророка Мухаммада Кусама ибн Аббаса и других известных деятелей. Этот комплекс отражает развитие архитектуры и декоративного искусства на протяжении нескольких веков и с 2001 года включён в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Король Абдалла II почтил память Кусама ибн Аббаса, были прочитаны суры из Корана.

Далее делегация посетила мавзолей Амира Темура. Гостям рассказали о его политической деятельности, военном мастерстве и связях с другими государствами.

Программа визита также включала посещение комплекса Регистан, куда входят медресе Мирзо Улугбека, Шердор и Тиллакори. Участникам представили информацию об истории строительства ансамбля, особенностях его орнаментов и проведённых реставрационных работах.

