Трамп: США больше не тратят деньги на Украину

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп заявил, что государство больше не тратит деньги на решение российско-украинского конфликта.

«Мы не платим Украине никаких денег... Теперь мы не теряем никаких денег. Теперь мы продаем оружие НАТО, потому что НАТО согласилась благодаря мне увеличить расходы (на оборону) до 5%»,— сказал Трамп на брифинге в Белом доме.

19 августа госсекретарь США Марко Рубио также сообщал о подобной стратегии администрации президента Трампа. По его словам, Вашингтон «больше не дарит Украине оружие, больше не дает денег».

По итогам переговоров 19 августа президента США, президента Украины Владимира Зеленского и европейских лидеров Financial Times сообщала, что Украина пообещала купить американское оружие на $100 млрд «в рамках сделки по получению гарантии безопасности» за счет европейских союзников. Кроме того, Киев и Вашингтон заключат отдельную сделку на $50 млрд по производству БПЛА совместно с украинскими компаниями.