экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Токаев на этой неделе отправится с визитом в Китай

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению Си Цзиньпина с 30 августа по 3 сентября посетит с визитом Китайскую Народную Республику, сообщила пресс-служба Акорды.

«В рамках визита состоятся переговоры на высшем уровне, в ходе которых будут обсуждены перспективы укрепления казахско-китайского всестороннего и вечного стратегического партнерства», - говорится в сообщении.

Кроме того, 31 августа и 1 сентября Токаев примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества и заседании «ШОС плюс» в Тяньцзине, 2 сентября в Пекине выступит на заседании делового совета «Казахстан – КНР» и проведет ряд встреч с руководителями крупных китайских компаний, а 3 сентября в качестве почетного гостя посетит торжественные мероприятия по случаю 80-летия Победы во Второй мировой войне.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com