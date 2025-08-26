Токаев на этой неделе отправится с визитом в Китай

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению Си Цзиньпина с 30 августа по 3 сентября посетит с визитом Китайскую Народную Республику, сообщила пресс-служба Акорды.

«В рамках визита состоятся переговоры на высшем уровне, в ходе которых будут обсуждены перспективы укрепления казахско-китайского всестороннего и вечного стратегического партнерства», - говорится в сообщении.

Кроме того, 31 августа и 1 сентября Токаев примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества и заседании «ШОС плюс» в Тяньцзине, 2 сентября в Пекине выступит на заседании делового совета «Казахстан – КНР» и проведет ряд встреч с руководителями крупных китайских компаний, а 3 сентября в качестве почетного гостя посетит торжественные мероприятия по случаю 80-летия Победы во Второй мировой войне.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения