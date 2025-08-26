Во Вьетнаме тайфун унёс жизни трёх человек и затопил Ханой

CentralAsia (CA) - Во Вьетнаме жертвами тайфуна «Каджики» стали как минимум три человека, ещё десять пострадали. Стихия повредила около семи тысяч домов, затопила почти 29 тысяч гектаров риса и повалила 18 тысяч деревьев, сообщает государственное информационное агентство Vietnam+.

По данным правительства, разрушена 331 опора электросетей, из-за чего без света остались несколько провинций, в том числе Тханьхоа, Нгеан, Хатинь, Тхайнгуен и Футхо. На фото видно, что улицы Ханоя оказались сильно затоплены после ночных дождей.

Шторм обрушился на северное побережье Вьетнама днём 25 августа, а к утру 26 августа ослаб, сместившись в Лаос. Однако синоптики предупредили о риске новых наводнений и оползней: в отдельных районах на севере страны за шесть часов может выпасть до 150 мм осадков (1 миллиметр осадков – это 1 литр воды, выпавший на 1 квадратный метр площади).

Перед этим «Каджики» прошёл вдоль южного побережья китайского острова Хайнань, где в городе Санья власти закрыли общественный транспорт и приостановили работу предприятий.