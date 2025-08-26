Монголия и Узбекистан изучают возможности сотрудничества в сфере поддержки женщин

CentralAsia (MNG) - Министр семьи, труда и социальной защиты Монголии Аубакир Телухан встретился с заместителем премьер-министра Республики Узбекистан, председателем Государственного комитета по делам семьи и женщин Зулайхо Бахриддиновной Махкамовой.

Две страны обменялись опытом в области занятости женщин, социального участия и гендерного равенства. Министр Аубакир заявил, что в 2024 году в Монголии было создано Министерство по делам семьи, которое всесторонне учитывает права женщин и детей и совершенствует правовую среду.

Заместитель премьер-министра Зулайхо Бахриддиновна отметила, что Узбекистан работает над поддержкой участия женщин в общественной жизни.

В Глобальном докладе о гендерном неравенстве за 2024 год, подготовленном Всемирным экономическим форумом (ВЭФ), Монголия заняла 85-е место среди 143 стран. Монголия заняла первое место среди более чем 20 других стран по уровню образования, здоровья и выживаемости, но при этом заняла 43-е место по уровню участия в экономике и возможностям и 120-е место по уровню политических прав и возможностей.

В состав Великого Государственного Хурала (парламента) Монголии 2020–2024 годов входили 13 женщин, что составляет 17,4% от общего числа депутатов. После парламентских выборов 2024 года их число увеличилось до 32.

Государственный комитет Узбекистана по делам семьи и женщин поддерживает женщин-предпринимателей страны, предоставляя им кредиты под низкие проценты и организуя бесплатные тренинги.

Обе страны отметили возможности сотрудничества в области обмена опытом и поддержки участия женщин, сообщило Министерство семьи, труда и социальной защиты Монголии.

