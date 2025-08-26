Опубликован рейтинг самых миролюбивых стран мира, - Global Peace Index 2025

CentralAsia (CA) - Международный институт экономики и мира опубликовал ежегодный глобальный Индекс миролюбия (Global Peace Index, GPI).

В отчете сказано, что в этом году уровень миролюбия продолжает снижаться, а многие показатели, которые обычно указывают на крупные военные конфликты в будущем, находятся на рекордно высоком уровне со времен Второй мировой войны.

«Рост числа смертей в конфликтах, ускорение геополитической напряженности и напористость средних держав являются движущей силой «Великой фрагментации» — фундаментального изменения мирового порядка — и знаменуют начало новой геополитической эры», — говорится в отчете.

Авторы рейтинга отметили, что сейчас уровень мира является самым низким с момента создания Индекса в 2007 году. Снижение миролюбия наблюдается с 2014 года, при этом за последние 10 лет ситуация ухудшилась в сотне стран. В отчете сказано, что сейчас в мире насчитывается 59 активных конфликтов между странами — это наибольший показатель со Второй мировой войны. В прошлом году было зафиксировано более 150 тысяч смертей.

Также составители рейтинга утверждают, что после окончания холодной войны почти утроилось число стран, имеющих глобальное влияние, а конфликты стали более интернациональными. Так, в прошлом году 78 стран были вовлечены в конфликты за пределами своих территорий.

Отмечается, что рейтинг составляется на основании 23 качественных и количественных показателей, которые оценивают три аспекта: уровень общественной безопасности, масштабы продолжающегося внутреннего и международного конфликта, и степень милитаризации страны.

В каждой из этих областей оценивается несколько факторов. Так, при оценке масштабов внутренних и внешних конфликтов учитываются их количество, продолжительность, интенсивность, а также количество смертей из-за них.

В случае с общественной безопасностью принимается во внимание уровень преступности, количество беженцев и перемещенных лиц, политическая нестабильность, влияние террористических актов, количество убийств и насильственных преступлений и число заключенных на 100 тысяч человек. При оценке милитаризации страны эксперты ориентируются на военные расходы в процентах от ВВП, численность армии, объем поставок оружия, ядерный потенциал вооружений и другие факторы.

Список стран GPI 2025:

Исландия Ирландия Новая Зеландия Австрия Швейцария Сингапур Португалия Дания Словения Финляндия Чехия Япония Малайзия Нидерланды Канада Бельгия Венгрия Австралия Хорватия Германия Бутан Латвия Литва Эстония Испания Маврикий Катар Словакия Болгария Великобритания Кувейт Норвегия Италия Черногория Швеция Польша Монголия Румыния Вьетнам Тайвань Южная Корея Оман Ботсвана Тимор-Лешти Греция Аргентина Лаос Уругвай Индонезия Намибия Северная Македония Албания Объединённые Арабские Эмираты Коста-Рика Гамбия Казахстан Сьерра-Леоне Армения Мадагаскар Босния и Герцеговина Гана Чили Косово Сербия Замбия Молдова Узбекистан Кипр Сенегал Либерия Малави Иордания Танзания Франция Парагвай Непал Ангола Кыргызстан Таджикистан Доминиканская Республика Тунис Экваториальная Гвинея Боливия Панама Марокко Таиланд Камбоджа Туркменистан Тринидад и Тобаго Саудовская Аравия Руанда Алжир Ямайка Кот-д’Ивуар Азербайджан Перу Шри-Ланка Китай Эсватини Бахрейн Гвинея-Бисау Куба Республика Конго Сальвадор Филиппины Гайана Египет Гватемала Грузия Мавритания Никарагуа Бенин Уганда Зимбабве Индия Папуа – Новая Гвинея Габон Гвинея Лесото Беларусь Мозамбик Джибути Бангладеш Южно-Африканская Республика Гондурас Того Кения Соединённые Штаты Америки Эквадор Бразилия Ливия Эритрея Бурунди Чад Мексика Ливан Камерун Эфиопия Венесуэла Колумбия Гаити Иран Нигер Пакистан Палестина Турция Ирак Нигерия Северная Корея Центральноафриканская Республика Сомали Буркина-Фасо Мьянма Мали Израиль Южный Судан Сирия Афганистан Йемен Демократическая Республика Конго Судан Украина Россия

