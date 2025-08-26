Опубликован рейтинг самых миролюбивых стран мира, - Global Peace Index 2025

- Азия и мир, общество
- 15:00, 26 августа 2025
- Просмотров: 1709
CentralAsia (CA) - Международный институт экономики и мира опубликовал ежегодный глобальный Индекс миролюбия (Global Peace Index, GPI).
В отчете сказано, что в этом году уровень миролюбия продолжает снижаться, а многие показатели, которые обычно указывают на крупные военные конфликты в будущем, находятся на рекордно высоком уровне со времен Второй мировой войны.
«Рост числа смертей в конфликтах, ускорение геополитической напряженности и напористость средних держав являются движущей силой «Великой фрагментации» — фундаментального изменения мирового порядка — и знаменуют начало новой геополитической эры», — говорится в отчете.
Авторы рейтинга отметили, что сейчас уровень мира является самым низким с момента создания Индекса в 2007 году. Снижение миролюбия наблюдается с 2014 года, при этом за последние 10 лет ситуация ухудшилась в сотне стран. В отчете сказано, что сейчас в мире насчитывается 59 активных конфликтов между странами — это наибольший показатель со Второй мировой войны. В прошлом году было зафиксировано более 150 тысяч смертей.
Также составители рейтинга утверждают, что после окончания холодной войны почти утроилось число стран, имеющих глобальное влияние, а конфликты стали более интернациональными. Так, в прошлом году 78 стран были вовлечены в конфликты за пределами своих территорий.
Отмечается, что рейтинг составляется на основании 23 качественных и количественных показателей, которые оценивают три аспекта: уровень общественной безопасности, масштабы продолжающегося внутреннего и международного конфликта, и степень милитаризации страны.
В каждой из этих областей оценивается несколько факторов. Так, при оценке масштабов внутренних и внешних конфликтов учитываются их количество, продолжительность, интенсивность, а также количество смертей из-за них.
В случае с общественной безопасностью принимается во внимание уровень преступности, количество беженцев и перемещенных лиц, политическая нестабильность, влияние террористических актов, количество убийств и насильственных преступлений и число заключенных на 100 тысяч человек. При оценке милитаризации страны эксперты ориентируются на военные расходы в процентах от ВВП, численность армии, объем поставок оружия, ядерный потенциал вооружений и другие факторы.
Список стран GPI 2025:
- Исландия
- Ирландия
- Новая Зеландия
- Австрия
- Швейцария
- Сингапур
- Португалия
- Дания
- Словения
- Финляндия
- Чехия
- Япония
- Малайзия
- Нидерланды
- Канада
- Бельгия
- Венгрия
- Австралия
- Хорватия
- Германия
- Бутан
- Латвия
- Литва
- Эстония
- Испания
- Маврикий
- Катар
- Словакия
- Болгария
- Великобритания
- Кувейт
- Норвегия
- Италия
- Черногория
- Швеция
- Польша
- Монголия
- Румыния
- Вьетнам
- Тайвань
- Южная Корея
- Оман
- Ботсвана
- Тимор-Лешти
- Греция
- Аргентина
- Лаос
- Уругвай
- Индонезия
- Намибия
- Северная Македония
- Албания
- Объединённые Арабские Эмираты
- Коста-Рика
- Гамбия
- Казахстан
- Сьерра-Леоне
- Армения
- Мадагаскар
- Босния и Герцеговина
- Гана
- Чили
- Косово
- Сербия
- Замбия
- Молдова
- Узбекистан
- Кипр
- Сенегал
- Либерия
- Малави
- Иордания
- Танзания
- Франция
- Парагвай
- Непал
- Ангола
- Кыргызстан
- Таджикистан
- Доминиканская Республика
- Тунис
- Экваториальная Гвинея
- Боливия
- Панама
- Марокко
- Таиланд
- Камбоджа
- Туркменистан
- Тринидад и Тобаго
- Саудовская Аравия
- Руанда
- Алжир
- Ямайка
- Кот-д’Ивуар
- Азербайджан
- Перу
- Шри-Ланка
- Китай
- Эсватини
- Бахрейн
- Гвинея-Бисау
- Куба
- Республика Конго
- Сальвадор
- Филиппины
- Гайана
- Египет
- Гватемала
- Грузия
- Мавритания
- Никарагуа
- Бенин
- Уганда
- Зимбабве
- Индия
- Папуа – Новая Гвинея
- Габон
- Гвинея
- Лесото
- Беларусь
- Мозамбик
- Джибути
- Бангладеш
- Южно-Африканская Республика
- Гондурас
- Того
- Кения
- Соединённые Штаты Америки
- Эквадор
- Бразилия
- Ливия
- Эритрея
- Бурунди
- Чад
- Мексика
- Ливан
- Камерун
- Эфиопия
- Венесуэла
- Колумбия
- Гаити
- Иран
- Нигер
- Пакистан
- Палестина
- Турция
- Ирак
- Нигерия
- Северная Корея
- Центральноафриканская Республика
- Сомали
- Буркина-Фасо
- Мьянма
- Мали
- Израиль
- Южный Судан
- Сирия
- Афганистан
- Йемен
- Демократическая Республика Конго
- Судан
- Украина
- Россия