Токаев выступит с посланием народу Казахстана 8 сентября

CentralAsia (KZ) -  Президент Касым-Жомарт Токаев выступит с ежегодным посланием народу Казахстана 8 сентября на совместном заседании палат парламента, сообщил его пресс-секретарь Руслан Желдибай.

Обычно парламент начинает работу 1-2 сентября с совместного заседания палат, где с посланием выступает глава государства. В этом году 1 сентября в Казахстане выходной день в связи с празднованием Дня Конституции, а президент до 3 сентября будет находиться с визитом в Китае.

