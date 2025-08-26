Илон Маск подал в суд на Apple и OpenAI из-за того, что ChatGPT интегрировали в айфоны

CentralAsia (CA) - Компании X и xAI бизнесмена Илона Маска обратились в суд в Техасе с иском против OpenAI (производителя чат-бота ChatGPT) и Apple, сообщило агентство Bloomberg 25 августа.

Юристы Илона Маска заявили в иске, что эксклюзивное соглашение между Apple и OpenAI сделало ChatGPT единственным чат-ботом, интегрированным в айфоны. Это решение, говорится в иске, сдерживает конкуренцию и инновации в области искусственного интеллекта и вредит потребителям, лишая их выбора. Компании Маска потребовали миллиарды долларов в качестве компенсации.

Представитель OpenAI заявил Bloomberg, что иск «соответствует постоянной практике преследования со стороны Маска». В Apple иск не комментировали.

Компания Apple в 2024 году заключила соглашение с OpenAI, которое предполагает, что ChatGPT добавили в Apple Intelligence — персонализируемую систему искусственного интеллекта, встроенную в iOS 18. Старший вице-президент компании Apple Эдди Кью заявил в мае 2025-го, что это соглашение не было эксклюзивным. По его словам, Apple может интегрировать другие приложения или функции искусственного интеллекта, если захочет.

Как отмечает Bloomberg, Илон Маск давно враждует с главой OpenAI Сэмом Альтманом. Оба бизнесмена участвовали в создании OpenAI в 2015 году, но из-за возникших разногласий Маск вышел из совета директоров OpenAI в 2018 году. Тогда Маск сослался на возможный конфликт интересов.

Илон Маск 11 августа заявил в соцсети X, что Apple нарушает антимонопольное законодательство из-за того, что ни одна компания, занимающаяся искусственным интеллектом, кроме OpenAI, не может достичь первого места в App Store. Сэм Альтман ответил, что он слышал, что Маск «манипулирует X в своих интересах и в интересах своих компаний, нанося ущерб своим конкурентам и людям, которые ему не нравятся».

Компания xAI Илона Маска разрабатывает собственный чат-бот Grok.