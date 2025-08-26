Суд в Алматы назначил выступавшим против АЭС активистам по 4 года ограничения свободы

CentralAsia (KZ) - Алмалинский районный суд города Алматы назначил пятерым активистам, выступавшим против строительства атомной электростанции в Казахстане, 4 года ограничения свободы каждому. Хотя прокурор требовал для обвиняемых по 5 лет колонии, передает Orda.kz.

Издание напоминает, что Айдар Мубараков, Нурлан Жауылбаев, Фазылжан Сыдыков, Нурлан Темиргалиев и Жанат Казакбай обвинялись в попытке организации массовых беспорядков. Уточнялось, что акция планировалась на 6 октября прошлого года — день проведения голосования по вопросу возведения АЭС в республике.

Причем, по версии следствия, активисты намеревались устроить беспорядки с применением силы, поджогов, уничтожением имущества, с использованием оружия и взрывчатых веществ, оказывая вооруженное сопротивление властям.

Подсудимые — мужчины предпенсионного и пенсионного возраста — не согласились с доводами прокуратуры. Они лишь подтвердили, что выступали против АЭС, но никаких погромов организовывать не собирались. Как предположили некоторые из активистов, их преследуют за гражданскую позицию. При этом адвокаты строили защиту на том, что у силовиков нет вещественных доказательств против обвиняемых.

В итоге судья Ернар Касымбеков приговорил каждого фигуранта дела к 4 годам ограничения свободы. После оглашения вердикта присутствующие в зале заседаний граждане разразились аплодисментами, добавляет СМИ.

В преддверии референдума по вопросу АЭС, назначенного на 6 октября 2024 года, акиматы (администрации) шести казахстанских городов — Алматы, Актобе, Павлодара, Петропавловска, Уральска и Шымкента — отказали активистам в проведении митингов против строительства атомной электростанции. Тем не менее граждане проводили акции, сопровождавшиеся массовыми задержаниями противников возведения энергетического объекта. Например, в Алматы в полицейский участок доставили более 10 человек, в итоге пятеро из них стали фигурантами уголовного дела.

7 октября прошлого года Центризбирком Казахстана сообщил, что более 71% жителей страны, участвовавших в голосовании, поддержали идею строительства АЭС в республике.

