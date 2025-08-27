«Газпром» и Монголия подписали меморандум о сотрудничестве в нефтегазовой сфере

CentralAsia (MNG) - Соглашение, направленное на развитие партнерства в сфере энергетики, подписано в присутствии президента Монголии

Российская государственная транснациональная энергетическая корпорация «Газпром» и правительство Монголии подписали меморандум о сотрудничестве в газовой и нефтяной сфере в ходе визита делегации компании в Улан-Батор, сообщил во вторник российский энергетический гигант.

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер возглавил рабочую делегацию в Монголии, где встретился с президентом Хурэлсухом Ухнаа, премьер-министром Занданшатаром Гомбожавом и вице-премьером Амарсайханом Сайнбуяном.

«В присутствии президента Хурэлсуха Алексей Миллер и Амарсайхан Сайнбуян подписали Меморандум о сотрудничестве между правительством Монголии и «Газпромом». Документ направлен на развитие партнёрства в нефтегазовой сфере», — говорится в сообщении «Газпрома».

слева: Алексей Миллер и Амарсайхан Сайнбуян

Переговоры в столице Монголии Улан-Баторе были сосредоточены на перспективах совместных проектов в энергетическом секторе, при этом обе стороны подчеркнули долгосрочные возможности сотрудничества в области природного газа.

Монголия играет ключевую роль в региональных дискуссиях о транзите энергоносителей, особенно в отношении предлагаемого проекта трубопровода «Сила Сибири-2», который, как ожидается, пройдет из России в Китай через территорию Монголии.

