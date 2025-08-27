Улан-Батор и Пучхон обменялись мнениями о пробках на дорогах и рисках стихийных бедствий

CentralAsia (MNG) - Председатель Хурала представителей граждан столицы (ХПГС) Баяр Амарбаясгалан встретился с мэром города Пучхон (Республика Корея) Чо Ён Иком и другими официальными лицами. Об этом сообщила пресс-служба ХПГС.

Председатель Баяр начал встречу, отметив, что ХПГС развивает многоплановые отношения и сотрудничество с южнокорейскими городами. Г-н Баяр выразил заинтересованность в обмене опытом и сотрудничестве в вопросах транспортных заторов, дорожной сети, планирования, наводнений и стихийных бедствий.

слева: Чо Ён Ик и Баяр Амарбаясгалан

Мэр Чо Ён Ик отметил, что применение информационных технологий и искусственного интеллекта, а также переход к единой, регулярной системе, снижающей риски, связанные со стихийными бедствиями и производственными авариями, путем ежедневного мониторинга и предотвращения, позволили сократить количество таких происшествий. Мэр Пучхона заявил о возможности дальнейшего сотрудничества в этой области.

