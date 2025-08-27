Вокруг экспорта угля: проблемы угольной промышленности Монголии в 2025 году

Увеличение экспорта монгольского угля за последние два месяца является первым результатом работы «Рабочей группы по увеличению экспорта и поддержке торговли» под руководством первого заместителя премьер-министра и министра экономического развития Монголии, новой команды полномочных представителей компании «Эрдэнэс Таван Толгой» и других организаций.

В июле 2025 года объем продаж угля компании «Эрдэнэс Таван Толгой» достиг 2,6 млн тонн, а на МФБ было продано 1 млн тонн угля, что является самым высоким показателем за отдельный месяц в этом году.

Компания «Эрдэнэс Таван Толгой» эффективно отреагировала на вызовы центрального управления, внедрив новую стратегию продаж и транспортировки. В июле 25% месячных транзакций приходилось на коксующийся уголь, 45% – на энергетический уголь, 25% – на коксующийся уголь (1/3) и 5% – на обогащенный уголь.

В течение месяца было проведено 19 электронных торгов с показателем успешности 84%. Новая команда уполномоченных, назначенная правительством, способствовала полному электронному проведению торгов через МФБ в соответствии с Законом о минеральных ресурсах и товарной бирже, обеспечивая прозрачность и открытость.

Также первый заместитель премьер-министра, министр экономики и развития Монголии Учрал Ням-Осор посетил «5-ю Китайско-Монгольскую выставку», проходившую в Хух-Хото, столице автономного района Внутренняя Монголия Китайской Народной Республики.

В ходе мероприятия первый заместитель премьер-министра Учрал Ням-Осор встретился с заместителем председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Цай Дафэном, чтобы подтвердить крепнущую дружбу между двумя странами и обменяться мнениями по расширению экономического сотрудничества.

Заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Цай Дафэн подчеркнул важность согласования 15-го пятилетнего плана Китая с долгосрочными стратегиями развития Монголии для углубления двустороннего сотрудничества. Заместитель председателя Цай Дафэн выразил приверженность Китая укреплению стратегических и торговых связей, увеличению импорта угля из Монголии, обеспечению стабильной инвестиционной среды и развитию трансграничных железных дорог в рамках регионального сотрудничества, особенно через автономный район Внутренняя Монголия, который служит основным связующим звеном между двумя странами.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

