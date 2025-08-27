Премьер-министр Занданшатар высоко оценил 30-летие сотрудничества с KOICA

CentralAsia (MNG) - Премьер-министр Монголии Занданшатар Гомбожав провел встречу с президентом Корейского агентства по международному сотрудничеству (KOICA) Чан Вон Самом для обмена мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества.
В начале встречи Премьер поздравил с 35-летием установления дипломатических отношений между Монголией и Республикой Корея, а также с 30-летием создания офиса KOICA в Монголии, выразив признательность за сотрудничество.
Премьер-министр Занданшатар выделил KOICA как партнера по развитию, внесшего ценный вклад в общество, экономику и инфраструктуру Монголии, выразив готовность правительства поддержать проекты и программы KOICA, реализуемые в Монголии.
Президент KOICA Чанг Вон Сам выразил приверженность расширению будущего двустороннего сотрудничества и сотрудничеству с правительством Монголии в реализации новых инициатив.