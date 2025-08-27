Монголия заняла 2-е, 3-е и 4-е места на международном фестивале Axe

CentralAsia (MNG) - Монгольские мастера успешно выступили на XVI Международном фестивале народных промыслов «Праздник Топора» (Axe Festival), ежегодно проводимом в Томской области Российской Федерации.

Р. Цэрэнбат и Ц. Мөнх-Эрдэнэ заняли второе место, а Х. Алтанхуу и Д. Мөнхбаатар – четвертое. Участник Б. Батцоож занял третье место в номинации «Рельеф».

Фестиваль топоров проводится по следующим номинациям:

«Деревянное мастерство» (парковая скульптура, резчики по дереву и коллективное творчество); «У каждого топора свой голос» (современная пластика в металле, кованая парковая скульптура и кинематографическая скульптура); «Глиняная сказка» (глиняная народная игрушка, ручная лепка и гончарное дело); «Берёста хоровод»



В этом году в конкурсе приняли участие более 170 мастеров из 17 стран, среди которых были и монгольские участники, стремившиеся популяризировать ценные национальные художественные и ремесленные искусства на международном уровне. Фестиваль способствует обмену международным опытом в области ремесленничества и популяризации народных ремёсел.

