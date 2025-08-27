В северных регионах Монголии возник риск наводнения

CentralAsia (MNG) - Метеорологическая служба Монголии сообщила, что ливневые дожди могут привести к повышению уровня воды в реке Сэлэнгэ в Монголии на 10 см, что создаст риск наводнения.

«Вниманию жителей и туристов: в связи с подъемом уровня воды в реках Монголии в аймаках Селенга и Дорнод возникла угроза подтопления. 26 августа из-за гроз уровень воды в реке Сэлэнгэ в сомоне Зуунбурэн может подняться на 10 см по сравнению с предыдущими сутками», — предупредили в гидрометеорологическом управлении.

По его словам, опасный уровень реки Улз в сомоне Дашбалбар аймака Дорнод также превышен на 5-35 см.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения