БЮДЖЕТ 2026: Социальное страхование и пенсии вырастут на 6% в следующем году

CentralAsia (MNG) - Правительство представило законопроект о бюджете на 2026 год и проводит публичные консультации, чтобы собрать мнения граждан по бюджету следующего года.

Согласно законопроекту, правительство прогнозирует сбалансированные доходы в размере ₮31.6 трлн тугриков, что эквивалентно 30.9% ВВП, и общие расходы в размере ₮33.0 трлн или 32.2% ВВП, в результате чего базовый бюджетный баланс составит ₮2.0 трлн (2.0% ВВП) в 2026 году.

В рамках политики по повышению доступности программ социальной защиты правительство планирует в следующем году увеличить размер пенсий по социальному страхованию и социальному обеспечению на 6%. На эти цели в бюджете предусмотрено ₮378.4 млрд.

Законопроект также учитывает рост расходов, связанных с ростом числа получателей пенсий и пособий в рамках систем социального страхования и социального обеспечения. Это включает в себя увеличение детских пособий, а также увеличение пособий по временной нетрудоспособности, безработице и на погребение.

Правовая база, требующая индексации заработной платы, пенсий и пособий в соответствии с инфляцией, была введена в 2025 финансовом году. В рамках этой политики пенсии и пособия также были увеличены на 6% в прошлом году.

