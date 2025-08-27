Подписано соглашение о строительстве ТЭЦ в экоиндустриальном парке «Эмээлт»

CentralAsia (MNG) - Один из 24 мегапроектов, которые будут реализованы в столице, — эко-индустриальный парк «Эмээлт» — планируется построить на площади 539 га в урочище Шар хөвийн хоолой, XIII Хороо, района Хан-Уул, в 30 км от центра города. В результате будет построена теплоэлектростанция мощностью 24 МВт и очистные сооружения.

Подрядчиком данного строительного проекта выступило партнерство китайских компаний Hua Zi Technology LLC и Hua Shi Energy Industry LLC, выигравшее тендер EPC+F.

26 августа, соглашение подписали исполнительный директор эко-индустриального парка «Эмээлт» Б. Мягмар, руководитель аппарата мэра столицы Д. Амгалан и вице-президент и генеральный менеджер по международному бизнесу ООО «Хуа Цзы Технологии» Чжан Чжичэн.

Этот проект, если он станет реальной реализацией, а не просто планом на бумаге, приведёт к возрождению кожевенной промышленности. Он создаст около 5600 новых рабочих мест.

Капитальные ресурсы в размере ₮225 млрд выделяются из бюджета столицы, а подрядчик должен ввести проект в эксплуатацию в течение двух лет.

