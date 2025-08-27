Трамп пригрозил «экономической войной» России, если не будет прогресса по Украине

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп заявил, что готов ввести новые экономические санкции против России, если российско-украинский конфликт не удастся прекратить. При этом он отметил, что ему не хотелось бы этого делать, передает Bloomberg.

«Я говорю об экономике, потому что мы не собираемся начинать мировую войну. Это будет экономическая война, и она будет плохой. Она может плохо сказаться на России», — заявил Трамп на встрече с членами своего кабинета министров в Белом доме в присутствии прессы.

Лидер США в очередной раз напомнил, что «тысячи людей гибнут» из-за войны «каждую неделю». «Если мне придется к этому [экономическим мерам] прибегнуть, то, что я задумал, будет очень серьезным. Но я хочу, чтобы это закончилось», — добавил он, упомянув санкции или «серьезные» пошлины, которые «будет стоить очень дорого России, Украине или кому бы то ни было».

При этом Трамп заявил, что Зеленский «тоже не совсем невиновен». «Для танго нужны двое, и я постоянно говорю: нужно собрать их [с президентом России Владимиром Путиным] вместе», — заявил президент Соединенных Штатов журналистам.

Дональд Трамп неоднократно грозил России и Владимиру Путину санкциями, если Москва не согласится завершить конфликт с Украиной. Ранее он также угрожал российской стороне экономическими ограничениями, если РФ не согласится на прекращение огня. Однако после встречи с Путиным на Аляске 15 августа, Трамп отказался от требования о немедленном перемирии как одного из этапов к окончательному мирному соглашению.