Трамп оценил слова Лаврова о «нелегитимности» Зеленского

CentralAsia (CA) - Президента США Дональда Трампа попросили прокомментировать слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что украинский президент Владимир Зеленский «нелегитимен».

Соответствующий вопрос американскому лидеру задали во время заседания кабинета министров в Белом доме.

«Не имеет значения, что они говорят. Стив (Уиткофф) может ответить, но я тоже скажу: не имеет значения, что они говорят. Все занимают позы. Это всё чушь, понятно? Все занимаются позёрством», - ответил Трамп.

Ранее Сергей Лавров сообщил, что Россия признает статус Владимира Зеленского как руководителя де-факто, но не видит возможности подписывать с ним документы.

Пятилетний срок полномочий Владимира Зеленского истек в мае 2024 года, но выборы в Украине были отменены из-за военного положения.