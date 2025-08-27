экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Трамп оценил слова Лаврова о «нелегитимности» Зеленского
Предыстория: Лавров: Россия признает Зеленского «де-факто главой режима» и готова к встрече, но по Конституции он нелегитимен

CentralAsia (CA) -  Президента США Дональда Трампа попросили прокомментировать слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что украинский президент Владимир Зеленский «нелегитимен».

Соответствующий вопрос американскому лидеру задали во время заседания кабинета министров в Белом доме.

«Не имеет значения, что они говорят. Стив (Уиткофф) может ответить, но я тоже скажу: не имеет значения, что они говорят. Все занимают позы. Это всё чушь, понятно? Все занимаются позёрством», - ответил Трамп.

Ранее Сергей Лавров сообщил, что Россия признает статус Владимира Зеленского как руководителя де-факто, но не видит возможности подписывать с ним документы.

Пятилетний срок полномочий Владимира Зеленского истек в мае 2024 года, но выборы в Украине были отменены из-за военного положения. 

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com