Украина разрешила мужчинам до 22 лет выезжать из страны, несмотря на военное положение

CentralAsia (CA) -  Граждане Украины мужского пола в возрасте до 22 лет смогут беспрепятственно покидать страну, несмотря на военное положение. Об этом сообщила премьер Украины Юлия Свириденко.

По словам Свириденко, свободно пересекать границу в любую сторону смогут и те украинцы, которые уже находятся за рубежом.

Новые правила вступят в силу на следующий день после официального опубликования, уточнила премьер-министр.

Военное положение в Украине действует с первого дня полномасштабной войны. В связи с этим покидать страну за редким исключением было запрещено совершеннолетним мужчинам в возрасте до 60 лет.

