В Дагестане произошло землетрясение магнитудой 5,9

Иллюстрациялык сүрөт

CentralAsia (CA) - В Дагестане произошло землетрясение магнитудой 5,5. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (ESMC).

Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км. Он находился в 51 км к северо-западу от города Дербент и в 28 км к востоку от города Избербаш.

Позднее в региональном управлении МЧС уточнили со ссылкой на Дагестанскую геофизическую службу РАН, что магнитуда составила 5,9, сейсмическое событие ощущалось по всей территории республики. В ведомстве добавили, что жертв и разрушений нет, объекты социального, культурного и бытового назначения функционируют в штатном режиме.

В момент, когда произошла стихия, в Дагестане проходил футбольный матч любительских команд «Магма» и «Азерпетрол». Один из спортсменов из-за афтершоков потерял равновесие и упал, но игру не стали прерывать. Встреча завершилась нулевой ничьей.

Ранее 26 августа землетрясение магнитудой 3,4 произошло в Карабудахкентском районе Дагестана. Его очаг залегал на глубине 2 км. Жертв и разрушений не было.