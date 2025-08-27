экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Китае человеку впервые пересадили лёгкое свиньи
Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) -  Учёные из Китая впервые в мире пересадили лёгкое свиньи человеку, сообщает Nature Medicine.

Эксперимент провели в медицинском центре в Гуанчжоу. Животное имело шесть генов, которые модифицировали с помощью технологии CRISPR (технология точного редактирования ДНК на основе естественной иммунной системе бактерий и архей). Лёгкое трансплантировали 39-летнему мужчине-реципиенту, чей мозг умер после кровоизлияния. Это условие позволило врачам не нарушать нормы этики и получить ценную информацию в условиях, которые были максимально приближены к реальным.

После операции орган сохранял жизнеспособность в течение 216 часов (девять дней) без признаков острого отторжения или инфекции. Однако спустя сутки после пересадки врачи наблюдали тяжёлый отёк, напоминающий дисфункцию трансплантата.

«Хотя это исследование демонстрирует возможность ксенотрансплантации лёгких от свиньи человеку, сохраняются значительные проблемы, связанные с отторжением органа и инфицированием, и для внедрения этой процедуры в клиническую практику необходимы дальнейшие доклинические исследования», – говорится в сообщении.

