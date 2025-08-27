Российскую альпинистку Наталью Наговицину признали без вести пропавшей

CentralAsia (KG) - Российская альпинистка Наталья Наговицина официально объявлена пропавшей без вести, сообщили ТАСС в МЧС Кыргызстана.

«Она признана пропавшей без вести, потому что официально констатировать ее жизнь или смерть никто не может», — сказал пресс-секретарь ведомства Адиль Чарыгов.

Гражданка России 12 августа Наталья Наговицына травмировала ногу при спуске с пика Победы. Находившиеся недалеко другие альпинисты помогли ей обосноваться под скалой на высоте 7100 метров, оставили спальный мешок, высотную палатку, воду и немного еды, после чего выдвинулись вниз, чтобы организовать эвакуацию. Однако при спуске один из них – гражданин Италии – скончался из-за проблем со здоровьем, его тело осталось на высоте 6900 м под пиком Важи Пшавела.

16 августа в район пика Победы был направлен вертолет Минобороны со спасателями и альпинистами, однако он совершил жесткую посадку в верховьях ледника Звездочка на высоте 4600, пострадали несколько человек.

19 августа запущенный на высоту 7100 м дрон снял видео с палаткой, в которой находилась россиянка. Спасатели в базовом лагере «Южный Энильчек» сообщили, что она подавала признаки жизни, в связи с чем была организована вторая спасательная операция. 23 августа дней из-за травмы руководителя спасотряда, а также из-за непогоды альпинисты вернулись на базу.

Шансов на спасение практически не осталось. Человек на такой экстремальной высоте и при температуре -20 не выживет без еды и воды. Наговицына же находится на горе уже две недели.

Исходя из сообщений МЧС КР от 25 августа, можно предположить, что спасательная операция завершена, работы по эвакуации тела Натальи Наговицыной отложены на следующий год.

Сын альпинистки Михаил Наговицин попросил главу СК РФ, генпрокурора и МИД России помочь спасти его мать, которая, как он считает, может быть жива.

Глава СК Александр Бастрыкин 26 августа поручил центральному аппарату Следственного комитета немедленно обратиться в МЧС и «принять исчерпывающие меры», чтобы спасти Наговицину.

