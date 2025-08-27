Мирное предложение России Украине «включает Донецк», - спецпредставитель Трампа

Стивен Уиткофф

CentralAsia (CA) - Москва сделала Киеву предложение о перемирии, в нем идет речь о Донецкой области Украины. Об этом рассказал спецпредставитель президента США Стив Уиткофф, передает Deutsche Welle.

«Россияне положили на стол мирное предложение. Оно включает Донецк (Донецкую область). Может быть, это не то, что могут принять украинцы, но такого прогресса не добивался еще никто. И это благодаря силе его (президента США Дональда Трампа) личности и его мотивации завершить этот конфликт и смерти. И мы сейчас в ситуации, когда мы думаем, что окончание войны уже видно», - сказал Уиткофф в интервью телеканалу Fox News, обнародованном 26 августа.

Как рассказал Уиткофф далее в интервью, на текущей неделе он собирается провести в Нью-Йорке встречу с представителями Украины для дальнейших обсуждений мирного урегулирования. «На этой неделе будет встреча с украинцами. Я буду встречаться с ними на этой неделе в Нью-Йорке, и это большой сигнал. С россиянами мы разговариваем каждый день. Я думаю, это может закончиться тем, что мы увидим двустороннюю встречу (между президентами России и Украины)».

При этом Стив Уиткофф выразил мнение, что «президенту (США Дональду Трампу) нужно будет сидеть за столом переговоров для достижения сделки». «Президент Путин на саммите на Аляске фактически признал, что эта война никогда бы не случилась, если бы Трамп был президентом», - отметил он.

Отвечая на вопрос о том, сложилось ли у него после саммита на Аляске впечатление, что Путин хочет завершить войну, Уиткофф подчеркнул: «Абсолютно. На столе находится мирное предложение. Конечно, он сказал это, и, я надеюсь, он останется на этой позиции».

Комментируя возможность надавить на Украину, чтобы принудить ее к территориальным уступкам ради окончания войны, Стив Уиткофф констатировал: «Как сказал президент, единственные, кто может принять это решение, - это украинцы».

«И я думаю, они указали, что есть больше сложных решений, чем просто отдать землю. Нужно понять, каковы гарантии безопасности. И они вправе понять эти вещи. Им нужно получить гарантии того, что это не может произойти снова», - продолжил он.

«Мы полны надежды, что к концу этого года, а может быть, немного раньше, у нас наконец будут финальные составляющие, чтобы достичь мирной сделки», - резюмировал позже Уиткофф.