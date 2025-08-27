Воздушные силы ВСУ: Ночью Россия атаковала Украину 95 дронами
27 августа 2025
CentralAsia (CA) - В ночь на 27 августа Россия атаковала Украину 95 ударными беспилотниками типа Shahed и имитаторами беспилотников различных типов, сообщили в Воздушных силах ВСУ.
По предварительным данным, противовоздушной обороной было сбито или подавлено 74 российских беспилотника типа Shahed и дрона-имитатора различных типов на севере, юге и востоке страны, заявили в Воздушных силах.
Попадание 21 беспилотника зафиксировано в девяти локациях.
