Минобороны РФ: Над Ростовской областью за ночь сбито 15 дронов
- 15:03, 27 августа 2025
CentralAsia (CA) - Министерство обороны РФ опубликовало сводку о количестве дронов, сбитых в течение ночи, которая дополняет ранее опубликованное сообщение руководителя Ростовской области Юрия Слюсаря: над этим регионом сбито 15 беспилотников. Слюсарь писал, что дроны сбивали над многими населенными пунктами области, включая Ростов-на-Дону, кое-где пострадало имущество.
Также, по подсчетам Минобороны, четыре БПЛА сбито над территорией Орловской области, три — над Белгородской, по два — над Брянской и Курской.
Проверить эти данные по независимым источникам в условиях войны невозможно.
Украина не сообщала об ударах беспилотников этой ночью.
