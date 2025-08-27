экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Минобороны РФ: Над Ростовской областью за ночь сбито 15 дронов
CentralAsia (CA) -  Министерство обороны РФ опубликовало сводку о количестве дронов, сбитых в течение ночи, которая дополняет ранее опубликованное сообщение руководителя Ростовской области Юрия Слюсаря: над этим регионом сбито 15 беспилотников. Слюсарь писал, что дроны сбивали над многими населенными пунктами области, включая Ростов-на-Дону, кое-где пострадало имущество.

Также, по подсчетам Минобороны, четыре БПЛА сбито над территорией Орловской области, три — над Белгородской, по два — над Брянской и Курской.

Проверить эти данные по независимым источникам в условиях войны невозможно.

Украина не сообщала об ударах беспилотников этой ночью.

