Правительство талибов утвердило пятилетнюю стратегию развития Афганистана

CentralAsia (CA) - Талибы утвердили пятилетнюю стратегию развития Афганистана, представляющую собой план действий на ближайшие годы в сфере управления государством, безопасности и экономики. Об этом на пресс-конференции в Кабуле рассказал представитель радикального движения Забиулла Муджахид, сообщает Amu.tv.

Спикер добавил, что одобренный правительством документ направлен на объединение всех государственных институтов, находящихся под контролем «Талибана», а сама стратегия будет реализована с использованием внутренних ресурсов и возможностей страны.

Стратегия построена на трех основных направлениях:

управление и международные отношения;

безопасность и общественный порядок;

экономическое и социальное развитие.

В плане действий на ближайшие пять лет обозначены 10 ключевых секторов, в том числе сельское хозяйство, природные ресурсы и энергетика, транспорт и связь, образование, здравоохранение и охрана окружающей среды.

Документ также содержит 15 приоритетных программ. В частности, к ним относятся обеспечение соблюдения исламского права, реформирование государственного сектора, обеспечение прозрачности и подотчетности, укрепление общественного порядка и охраны границ, профилактика преступлений и усиление институтов местного самоуправления, развитие городов и сельских районов, улучшение качества медицинских услуг и продовольственной безопасности, расширение образования, развитие телекоммуникаций и информационных технологий.

Цель стратегии — обеспечить сбалансированное развитие всего Афганистана и лучше координировать деятельность министерств и ведомств «Талибана», резюмировал Муджахид.

СМИ подчеркивают, что представитель радикального движения не стал комментировать отсутствие в стратегии намерений разрешить девочкам посещать школы, назвав эту тему «второстепенным вопросом». При этом он заявил, что пятилетний план действий сосредоточен на более широких национальных проблемах.

Также Муджахид отказался дать четкий ответ на вопрос, считают ли талибы разработку конституции важным элементом государственного управления.

На мероприятии, посвященном стратегии развития Афганистана, выступил заместитель премьер-министра страны мулла Абдул Гани Барадар Ахунд, отметивший, что данный документ разработан в соответствии с исламскими принципами, научными стандартами и сложившимися в государстве условиями.

Политик призвал всех чиновников признать, что разработка программ, определение приоритетов, оценка затрат и мониторинг реализации стратегии являются совместной ответственностью, требующей постоянного тесного сотрудничества различных ведомств.