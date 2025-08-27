Дожди, град и ветер ожидаются в Казахстане до конца недели

CentralAsia (KZ) - 28 августа на большей части Казахстана сохранится погода без осадков, но 29 августа в северных, центральных и восточных регионах прогнозируется неустойчивый характер погоды, а 30 августа нестабильная погода охватит и юго-восток Казахстана, сообщает «Казгидромет».

По данным синоптиков, ожидаются дожди с грозами, 30 августа на севере, востоке и в центре республики сильные дожди с градом и шквалистым ветром. Также по прогнозируются усиление ветра, на западе, севере, северо-западе ночью и утром – туман.

В ближайшие три дня на западе Казахстана будет +20+31 градус, на юго-западе +27+35 градусов. Понижение температуры воздуха ожидается на северо-западе и севере до +15+23 градусов, в центре до +18+27 градусов, на востоке Казахстана до +17+28 градусов, на юге сильная жара спадет до +26+35 градусов.

Только на юго-востоке страны сохранится сильная жара +33+38 градусов, в горных районах будет +23+28 градусов.

