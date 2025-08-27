Алиев назвал условие подписания мирного соглашения с Арменией

CentralAsia (CA) - В Конституции Армении по-прежнему есть положение, которое ставит под сомнение территориальную целостность Азербайджана. Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в интервью саудовскому телеканалу «Аль-Арабия».

Глава государства отметил, что переговоры длились несколько лет и завершились в Вашингтоне при активной поддержке президента Трампа и его команды:

«Считаю, что это действительно конец конфликта, конец войны. Формально мирное соглашение не было подписано по одной конкретной причине: в конституции Армении по-прежнему есть положение, которое ставит под сомнение территориальную целостность Азербайджана».

«Насколько мы понимаем, они внесут поправку. И как только эта конституционная поправка будет внесена, как только территориальные претензии к Азербайджану будут изъяты, будет подписано официальное мирное соглашение. Но сам факт парафирования этого документа Азербайджаном и Арменией в Белом доме в присутствии президента Трампа уже означает конец войны, длившейся с перерывами более тридцати лет. Это открывает совершенно новые возможности для региона Южного Кавказа и для более широкого региона Центральной Азии и Ближнего Востока», - подчеркнул президент.