Одна из крупнейших газет Японии Yomiuri подала в суд на американскую компанию Perplexity AI за использование более 100 тыс. статей

CentralAsia (KZ) - Три компании одной из крупнейших и старейших газет Японии Yomiuri Shimbun подали иск против американского стартапа, который, как утверждается, использовал большое количество статей и изображений Yomiuri Shimbun для поискового сервиса на основе генеративного ИИ без разрешения. Об этом 10 августа сообщил The Japan News.

The Yomiuri Shimbun, The Yomiuri Shimbun (Осака) и The Yomiuri Shimbun (Сейбу) подали иск против компании Perplexity AI, Inc. в Окружной суд Токио 7 августа, требуя прекратить использование статей газеты и взыскать компенсацию в размере около 2,17 мрлд иен. Все три компании входят в холдинг The Yomiuri Shimbun Holdings.

Это первый случай, когда крупная японская медиа-компания подаёт подобный иск, хотя в Европе и США уже были судебные разбирательства против ИИ-компаний за несанкционированное использование материалов, защищённых авторским правом, генеративными ИИ.

Основанная в 2022 году компания Perplexity предоставляет поисковую услугу, которая анализирует актуальную онлайн-информацию и формирует ответы на запросы пользователей. В отличие от традиционных поисковых систем, которые показывают список веб-сайтов, Perplexity позиционирует себя как «движок ответов», который суммирует найденную информацию. Это позволяет пользователям получать нужные сведения без перехода по отдельным сайтам.

В иске Yomiuri утверждает, что Perplexity копировала статьи с цифрового сервиса Yomiuri Shimbun Online (YOL) и отправляла пользователям ответы, содержание которых было схоже с этими статьями. По утверждению Yomiuri, это нарушает право на воспроизведение и право на публичную трансляцию, предусмотренные Законом об авторском праве.

Предположительно, Perplexity получила доступ к 119 тыс. 467 статьям Yomiuri без разрешения в период с февраля по июнь этого года с целью генерации ответов для пользователей. Yomiuri решила требовать компенсацию в размере 16,5 тыс. иен за статью, исходя из стандартной лицензионной ставки. Размер возмещения может быть увеличен в зависимости от результатов дополнительного расследования.

Кроме того, традиционные поисковые системы направляют пользователей на сервис YOL, что приносит рекламный доход Yomiuri Shimbun. Однако сервис Perplexity приводит к сокращению числа визитов на YOL, что, как утверждает газета, вызывает снижение доходов от рекламы и также является нарушением её деловых интересов.

Около 2,5 тыс. журналистов участвуют в подготовке новостей для Yomiuri Shimbun. Газета считает, что Perplexity «ездит зайцем» за счёт деятельности медиа-организации, которая тратит «большие усилия и средства» на создание новостного контента. Также Yomiuri требует компенсацию за утраченные рекламные доходы.

В ответ на запрос Yomiuri Shimbun по электронной почте, Perplexity направила сообщение следующего содержания: «Мы глубоко сожалеем о недоразумении, которое это вызвало в Японии. Мы прилагаем усилия для того, чтобы понять суть предъявленных требований. Мы относимся к этому очень серьёзно, поскольку Perplexity стремится к тому, чтобы издатели и журналисты получили выгоду от новых бизнес-моделей в эпоху ИИ».

В октябре 2024 года компания Dow Jones, подразделение News Corp., подала иск совместно с другой компанией, обвиняя Perplexity в нарушении авторских прав. Это дело рассматривается в федеральном окружном суде Нью-Йорка. Perplexity отвергает предъявленные в том деле обвинения и настаивает, что её поисковая функция основана на общедоступных фактах, не подпадающих под защиту авторского права.

Yomiuri предупреждает о возможных негативных последствиях

Департамент корпоративных коммуникаций The Yomiuri Shimbun Holdings опубликовал заявление, в котором говорится:

«Позволить компании использовать результаты нашей журналистской работы бесплатно — значит нанести ущерб точному новостному освещению, основанному на исследованиях, и подорвать основы демократии. Мы надеемся, что этот иск поднимет вопросы о правилах использования генеративного ИИ, который стремительно распространяется, и о том, как именно он должен применяться».

