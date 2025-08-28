Учитель физики российской средней школы Ожаровский депортирован из Монголии

- Монголия, происшествия
Ранее задержанный российский учитель физики средней школы Андрей Ожаровский был депортирован из Монголии на родину.
Задержанный во время проведения замеров радиационного фона на заброшенном урановом руднике в Монголии, а впоследствии отпущенный российский учитель физики средней школы Андрей Ожаровский заявил, что его депортировали из Монголии в Россию.
«Депортирован», — написал Ожаровский в своём Telegram-канале, прикрепив фотографию пункта пропуска на границе России и Монголии. Других подробностей он не сообщил.
Андрей Ожаровский называет себя российским физиком, публицистом, критиком атомной энергетики. Эксперт программы «Безопасность радиоактивных отходов», член Российского социально-экологического союза.
В 2013 году Андрей Ожаровский был задержан за попытку пронести в зал суда распечатанные им «Критические замечания к Заявлению о возможном воздействии на окружающую среду Белорусской АЭС (Предварительный отчет об ОВОС Белорусской АЭС)» и по решению местного суда арестован на 10 суток за «провокационное поведение» с последующим запретом на въезд в Беларусь.
