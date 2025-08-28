Учитель физики российской средней школы Ожаровский депортирован из Монголии

Ранее задержанный российский учитель физики средней школы Андрей Ожаровский был депортирован из Монголии на родину.

Задержанный во время проведения замеров радиационного фона на заброшенном урановом руднике в Монголии, а впоследствии отпущенный российский учитель физики средней школы Андрей Ожаровский заявил, что его депортировали из Монголии в Россию.

«Депортирован», — написал Ожаровский в своём Telegram-канале, прикрепив фотографию пункта пропуска на границе России и Монголии. Других подробностей он не сообщил.

Андрей Ожаровский называет себя российским физиком, публицистом, критиком атомной энергетики. Эксперт программы «Безопасность радиоактивных отходов», член Российского социально-экологического союза.

В 2013 году Андрей Ожаровский был задержан за попытку пронести в зал суда распечатанные им «Критические замечания к Заявлению о возможном воздействии на окружающую среду Белорусской АЭС (Предварительный отчет об ОВОС Белорусской АЭС)» и по решению местного суда арестован на 10 суток за «провокационное поведение» с последующим запретом на въезд в Беларусь.

