Предприятия Кыргызстана заинтересованы в импорте мяса из Монголии

CentralAsia (MNG) - Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа совершил государственный визит в Кыргызскую Республику и принял решение поднять отношения между двумя странами на уровень всестороннего партнерства. В ходе визита министр продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Энхбаяр Жадамба и министр водного хозяйства, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР Торобаев Бакыт Эргешевич подписали Меморандум о взаимопонимании по расширению сотрудничества в агропромышленном комплексе двух стран.
На днях в Монголию прибыли представители кыргызских предприятий. По просьбе представителей кыргызских предприятий 26 августа состоялась встреча начальника Управления координации реализации политики Министерства сельского хозяйства, продовольствия и развития села Болорчулууна Цэндгомбо и представителей Ассоциации мясной промышленности Монголии. Об этом сообщили в ведомстве.
В ходе встречи кыргызские предприниматели выразили желание импортировать все виды мяса из Монголии и заинтересованы в развитии долгосрочного сотрудничества.
Таким образом, стороны обменялись мнениями по вопросам обеспечения взаимовыгодного и устойчивого товарооборота, а также обсудили возможности и направления будущего сотрудничества.
Татар С.Майдар
источник: MiddleAsianNews