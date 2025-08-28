Монголия и США обсудили сотрудничество в области инвестиций, горнодобывающей промышленности, туризма и освоения космоса

CentralAsia (MNG) -

Заместитель Председателя и член Великого Государственного Хурала (Парламента) Монголии Булгантуяа Хурэлбаатар приняла делегацию членов Палаты представителей Соединенных Штатов Америки, в состав которой вошли Эд Кейс, Ами Бера, доктор Нил П. Данн, Сара Джейкобс и Джонатан Л. Джексон.

В начале встречи заместитель председателя Булгантуяа выразила свое удовлетворение встречей с членами Конгресса США, подчеркнув, что Соединенные Штаты Америки являются важным «третьим соседом» Монголии, занимающим особое положение стратегического партнера.

Заместитель председателя Монголии также подчеркнула, что, несмотря на географическую удаленность двух стран, Соединенные Штаты неизменно поддерживают демократию и рыночную экономику Монголии. Кроме того, заместитель председателя отметила, что недавние визиты на высоком уровне и многосторонние механизмы способствовали укреплению политических отношений и углублению сотрудничества на региональном и международном уровнях.

Заместитель председателя отметила, что в мае этого года авиакомпания United Airlines открыла рейсы по маршруту Токио—Улан-Батор, и подчеркнула, что совместная реализация кампании «Путешествуйте ответственно» принесла ощутимый прогресс.

Заместитель председателя Булгантуяа также выразила стремление Монголии к сотрудничеству в таких областях, как энергетика, стратегически важные минеральные ресурсы, туризм и освоение космоса.

Конгрессмен США Эд Кейс заявил, что в рамках двустороннего сотрудничества может быть создана исследовательская группа для изучения инвестиционных возможностей в Монголии. Конгрессмен Эд Кейс также высоко оценил более высокую долю женщин в парламенте Монголии по сравнению с Палатой представителей США и выразил готовность к совместной работе по укреплению парламентской демократии.

Во встрече приняли участие члены Государственного правительства Большого Хурала Эрдэнэболд Сухбаатар, Саранчулуу Отгон, Анар Чинбаатар и Ундраа Агваанлувсан. Дипломатические отношения между Монголией и Соединёнными Штатами Америки были установлены 27 января.

Члены Монголо-американской парламентской фракции в парламенте встретились с представителями Палаты представителей США

Ганхуяг Хассуурь, член парламента Монголии, председатель Постоянного комитета по бюджету и председатель монголо-американской парламентской фракции в парламенте, а также члены фракции приняли членов Палаты представителей США.

В начале встречи депутат Ганхуяг приветствовал делегацию Конгресса в Монголии и отметил укрепление двусторонних отношений в последние годы благодаря частым визитам на высоком уровне. Он особо отметил взаимные визиты министра иностранных дел Батцэцэг Батмөнх и госсекретаря США Энтони Дж. Блинкена в прошлом году, в ходе которых две страны провели первый всеобъемлющий стратегический диалог, что стало отражением углубляющегося сотрудничества. Он также упомянул, что в 2023 году в нашей стране были пересмотрены положения Закона об общем образовании, согласно которым основным иностранным языком обучения станет английский, и выразил свою радость по поводу создания в Госуниверситете Монголии «Центра повышения квалификации по английскому языку» и его официального начала работы.

Стороны сошлись во мнении, что это важно для углубления взаимопонимания между народами, которое является краеугольным камнем монголо-американского партнерства.

Член Палаты представителей Конгресса Ами Бера выразил удовлетворение неизменной приверженностью Монголии демократии и ее образцом для подражания в регионе, заявив, что уместно рассматривать отношения между двумя странами, основанные на общих ценностях, на протяжении веков.

Он продолжил, заявив, что сотрудничество между законодательными органами играет ключевую роль в укреплении демократической системы, укреплении верховенства закона и активизации многосторонних отношений, направленных на диверсификацию экономики.

слева: Ганхуяг Хассуурь и Ганмаа Даваасамбуу

В ходе встречи заместитель председателя Монголо-американской парламентской группы Ганмаа Даваасамбуу обсудила передовой опыт в области улучшения общественного здравоохранения и услуг, а также повышения уровня информированности и осведомленности населения по этому вопросу, а также обменялся мнениями с представителями медицинской сферы.

Стороны также открыто обсудили сотрудничество в энергетическом и сельскохозяйственном секторах, тенденции развития системы образования на ближайшие годы, а также вопросы повышения прозрачности и эффективности государственного управления.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения