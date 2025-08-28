Женщины-предприниматели из Монголии получили грант WEIDE на сумму $1 млн

Объявлены имена монгольских предприятий, отобранных для Фонда «Женщины-экспортеры в цифровой экономике» (WEIDE) — совместной инициативы Всемирной торговой организации (ВТО) и Международного торгового центра (МТЦ).

Сорок шесть предприятий, возглавляемых женщинами в Монголии, были выбраны в качестве бенефициаров Фонда «Женщины-экспортеры в цифровой экономике» (WEIDE), который был создан Секретариатом ВТО и Международным торговым центром в 2024 году. Очередная группа микро-, малых и средних предприятий была объявлена ​​на мероприятии в Улан-Баторе 25 августа в партнерстве с Монгольской национальной торгово-промышленной палатой (МНТТП).

Генеральный директор ВТО Нгози Оконджо-Ивеала заявила в своем заявлении по этому случаю: «Я с большим удовольствием приветствую женщин-предпринимателей из Монголии, отобранных для получения поддержки от Фонда WEIDE. Будучи развивающейся страной, не имеющей выхода к морю, Монголия может получить огромную выгоду от цифровой торговли, открывая возможности доступа к международным рынкам далеко за пределами своих границ. Женщины должны быть в авангарде этого преобразующего пути, и сегодняшнее событие знаменует собой важный шаг на пути к обеспечению их активного участия в построении более инклюзивного и процветающего будущего».

Исполнительный директор Международного торгового центра (МТЦ) Памела Коук-Гамильтон заявила в видеообращении: «Нашим женщинам-предпринимателям: спасибо за доверие. Ваши истории, ваша преданность делу и ваша изобретательность вдохновят ещё больше женщин на реализацию своих бизнес-мечт и на то, чтобы осмелиться перейти на цифровые технологии».

Посол Монголии Гэрэлмаа Даваасурэн отметила: «Монголия гордится своим наследием женщин-лидеров: от королев, правивших империями, до современных женщин, преуспевающих в бизнесе, политике и образовании. Монголия была одной из первых стран Азии, предоставивших женщинам право голоса, и сегодня они формируют нашу экономику и политику. Фонд WEIDE опирается на это наследие, предоставляя женщинам возможность руководить, а нашей стране – процветать. Фонд – это не просто финансовая поддержка, это платформа для сотрудничества, обещание партнерства и стимул для преобразований. Он будет способствовать развитию низовых инициатив, усилению местного влияния и раскрытию потенциала предпринимателей, фермеров, педагогов и деятелей перемен по всей Монголии».

В марте 2025 года в Женеве Монголия была официально объявлена ​​одной из первых четырёх стран, реализующих проект WEIDE.

В период регистрации, проходивший в апреле и мае 2025 года, заявки подали 307 монгольских предприятий. Из них около 50 женщин-предпринимателей были отобраны для получения двухлетнего пакета финансовых грантов, обучения, консультационной поддержки и технической помощи на общую сумму $1 млн, сообщает посольство Монголии в Женеве.

Фонд предоставляет финансирование стартапам, ищущим новые возможности в сфере электронной коммерции, а также компаниям, готовым расширить своё цифровое присутствие и увеличить своё присутствие на международных рынках.

Выбранные участницы представляют возглавляемые женщинами предприятия в приоритетных экспортных секторах Монголии, включая кожу и шкуры, шерсть и кашемир, сельскохозяйственную продукцию, обрабатывающую промышленность, туризм, пищевые технологии и инновации.

Фонд «Женщины-экспортеры в цифровой экономике» (WEIDE), созданный Секретариатом ВТО и МТЦ в феврале 2024 года, направлен на расширение прав и возможностей женщин-предпринимателей путем содействия развитию их бизнеса посредством международной торговли и цифровизации.

Фонд WEIDE с бюджетом в $50 млн откроет женщинам-предпринимателям возможности в международной торговле и цифровой торговле, улучшив их доступ к:

грантам и поддержке финансовых учреждений для сокращения дефицита финансирования;

технической помощи и обучению, связанным с цифровыми навыками и повышением конкурентоспособности экспорта;

экспортным рынкам с целью подключения большего числа женщин к платформам цифрового рынка;

сетям и службам поддержки с целью создания более инклюзивных и эффективных бизнес-экосистем, включая использование партнерских отношений с частным и государственным секторами.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

