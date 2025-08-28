Депутат парламента обменялся мнениями с представителями Фонда Конрада Аденауэра по вопросам укрепления демократии

Депутат Великого Государственного Хурала Бямбасурэн Шинэбаяр обменялся мнениями с доктором Герхардом Валерсом, руководителем отдела международного сотрудничества Фонда Конрада Аденауэра, и Виктором Франком, представителем фонда в Монголии, о будущих задачах укрепления демократии и международной ситуации.

Они также обменялись мнениями о будущем энергетического сектора Монголии и Германии, сотрудничестве и возможностях взаимодействия, включая активизацию процесса обмена опытом между парламентариями стран с богатыми горнодобывающими ресурсами.

Фонд имени Конрада Аденауэра — политический фонд, целью которого является распространение базовых знаний о демократии и рыночной экономике. Он действует в Монголии с 1993 года. При этом он объявляет о проведении различных тренингов, программ и стипендий для сотрудничества с политическими партиями, предоставления политических знаний, обучения молодежи и поддержки участия женщин.

Организация образована в 1955 году под руководством Бруно Хека для ведения христианско-демократической просветительской и образовательной работы, с 1964 года носит имя первого федерального канцлера Федеративной Республики Германии Конрада Аденауэра. В стране и за рубежом Фонд Конрада Аденауэра занимается политическим образованием, выступает за укрепление европейской интеграции, способствует развитию искусства и культуры, его стипендиатами становятся одарённые студенты и аспиранты, специалисты фонда документируют и изучают историю развития христианско-демократического движения. Как и другие фонды, близкие к соответствующим политическим партиям, фонд является для своей партии своего рода генератором идей, которые могут быть восприняты обществом и формировать общественное мнение.

За рубежом у фонда есть 67 офисов, помимо финансирования работы по 200 проектам «помощь для самопомощи» в 120 странах, фонд поддерживает близкие по духу политические партии и организации. Когда речь идёт о партнёрах, то имеются в виду христианско-демократические или праволиберальные партии. С начала 1990-х годов Фонд работает в Российской Федерации. Кроме того, в Санкт-Петербурге существует представительство Фонда Аденауэра.

В августе 2024 года Прокуратура РФ присвоила фонду статус организации, деятельность которой нежелательна в РФ.

Татар С.Майдар

